Con “Nero Sublime” tre giorni di omaggio al tartufo estivo

Una speciale cena di gala sul belvedere di piazza Balbo, questa sera, venerdì 19 giugno, curata dal ristorante Roma, aprirà gli eventi della seconda edizione della rassegna “Nero Sublime” organizzata dal Comune di Castagnole Lanze e dedicata al tartufo nero. L'evento celebrerà anche la “Notte romantica dei Borghi più belli d'Italia”, tra i quali appunto il centro storico castagnolese.

In programma tre giorni di manifestazione che proseguiranno domani, sabato 20 giugno, con il convegno “In cucina con il tartufo nero” alle 9 nella chiesa dei Battuti; e a partire dalle 18 il Villaggio del tartufo e delle eccellenze con gli stand sotto i portici colorati di via Bettica. E dalle 19 in piazza Marconi aperitivi in musica. Nella giornata di domenica dalle 15 alle 18 possibilità di tour in e-bike con cerca del tartufo, merenda e aperitivo; alle 18 la scacchiera gigante con la partita a scacchi con le pedine animate; dalle 18 il Villaggio del tartufo e delle eccellenze sotto i portici; dalle 19 al belvedere Ebrille, in occasione del compleanno Unesco, serata di Moscato, Vermouth e cioccolato e la musica di Felice Reggio; e dalle 19 in piazza Marconi gli aperitivi di Nero Sublime.

«Con grande entusiasmo presentiamo la seconda edizione di “Nero Sublime”, dopo il successo dello scorso anno. La manifestazione torna a celebrare il tartufo nero estivo, patrimonio di biodiversità, tradizione e identità locale - commenta il sindaco Carlo Mancuso - “Nero Sublime” rappresenta per il nostro territorio molto più di una manifestazione gastronomica: è un progetto che unisce cultura, paesaggio, ospitalità e promozione delle eccellenze locali nel cuore delle colline Unesco di Langhe, Roero e Monferrato. Desidero ringraziare tutte le associazioni, i volontari, i produttori, gli enti e i cittadini che contribuiscono alla realizzazione dell'evento. È grazie al lavoro condiviso dell'intera comunità che Castagnole delle Lanze continua a crescere come luogo di cultura, accoglienza e valorizzazione del territorio». Alla manifestazione prenderà parte anche il Centro Nazionale Studi Tartufo. Il Presidente Antonio Degiacomi interverrà al convegno di sabato.