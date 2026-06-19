La Casa del Popolo incalza il Presidente della Fondazione CrAsti: «Non si sottragga al confronto pubblico»

Resta acceso il caso sul futuro della Banca di Asti. Gli attivisti della Casa del Popolo hanno lanciato un appello a Livio Negro, presidente della Fondazione CrAsti, affinché riveda la sua decisione di non partecipare al dibattito previsto per domenica 21 giugno alle ore 21.30 durante uno degli appuntamenti in programma per la tradizionale festa. L'incontro, dal titolo "Banca di Asti. Valore sociale, economico e prospettive", prevede la partecipazione dell’ex amministratore delegato dell’istituto di credito, Carlo De Martini.

Il presidente Negro ha declinato l’invito motivando la sua assenza con la necessità di mantenere una netta distinzione di ruoli tra la Fondazione e la Cassa di Risparmio. «Questa mia decisione nasce, anzitutto, da una questione di correttezza istituzionale e di necessaria distinzione dei ruoli - ha detto - La Fondazione e la Banca di Asti sono realtà legate dalla storia, dal territorio e da un rapporto di partecipazione azionaria, ma restano soggetti distinti, con funzioni, competenze e responsabilità diverse. Il Presidente della Fondazione non può né deve sostituirsi agli organi sociali e al management dell’Istituto in un dibattito pubblico sulle scelte gestionali, operative o strategiche della Banca».

La risposta della Casa del Popolo non si è fatta attendere. Gli attivisti definiscono "strane e incoerenti" le motivazioni addotte da Negro, ricordando come, fin dal suo insediamento, abbia più volte rilasciato dichiarazioni pubbliche proprio sulla gestione e sul futuro dell'istituto di credito. Secondo la Casa del Popolo, il futuro della Banca di Asti non è una questione privata da risolvere nei consigli di amministrazione, ma un tema di trasparenza che coinvolge migliaia di risparmiatori, forze economiche, sindacali e sociali del territorio.

«È del tutto evidente evidente che il Cortile della Casa del Popolo non è il luogo nel quale si riuniscono i CdA di Fondazione e Banca - osservano gli attivisti - Il Cortile della Casa del Popolo è un luogo di confronto e trasparenza ove soggetti altamente qualificati esprimono le proprie opinioni rispetto al futuro della Banca, ma anche della Fondazione visto che i buoni esiti della Banca garantiscono le risorse che Negro, nel suo prolungato mandato, utilizzerà come Fondazione».

L’appello finale degli attivisti è un invito alla partecipazione: «Il presidente Negro non si sottragga al confronto». Resta ora da vedere se, a pochi giorni dall'appuntamento di domenica sera, il presidente della Fondazione deciderà di raccogliere l'invito al dialogo pubblico o se confermerà la decisione di non esserci.