Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 18 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 18 giugno 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 7 punti “5”, ciascuno dei quali vince 26.147,30 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 181.500.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di giovedì 18 giugno 2026

Bari: 46 – 70 – 42 – 50 – 53

Cagliari: 39 – 1 – 86 – 43 – 35

Firenze: 20 – 29 – 14 – 81 – 62

Genova: 84 – 55 – 72 – 69 – 41

Milano: 37 – 34 – 72 – 66 – 13

Napoli: 12 – 68 – 32 – 56 – 64

Palermo: 15 – 62 – 43 – 58 – 9

Roma: 65 – 64 – 11 – 18 – 62

Torino: 56 – 82 – 58 – 85 – 87

Venezia: 85 – 86 – 83 – 62 – 30

Nazionale: 87 – 66 – 29 – 82 – 5

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di giovedì 18 giugno 2026

Combinazione vincente: 70 – 4 – 43 – 87 – 39 – 26

Numero Jolly: 57

Numero SuperStar: 57

Jackpot per la prossima estrazione: 181.500.000 euro

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 7 da € 26.147,30

Punti 4: 522 da € 358,52

Punti 3: 20.136 da € 27,90

Punti 2: 318.868 da € 5,46

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 3 da € 35.852,00

3 Stella: 80 da € 2.790,00

2 Stella: 1.431 da € 100,00

1 Stella: 10.101 da € 10,00

0 Stella: 23.198 da € 5,00

10eLotto serale – giovedì 18 giugno 2026

Numeri vincenti:

1 – 12 – 15 – 20 – 29 – 34 – 37 – 39 – 46 – 55 –

56 – 62 – 64 – 65 – 68 – 70 – 82 – 84 – 85 – 86

Numero Oro: 46

Doppio Oro: 46 – 70

Numeri Extra

11 – 14 – 18 – 32 – 35 – 42 – 43 – 50 – 53 – 58 –

66 – 69 – 72 – 81 – 83

Simbolotto – Estrazione di giovedì 18 giugno 2026

1 – Italia

25 – Natale

12 – Soldato

18 – Cerino

31 – Anguria

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.