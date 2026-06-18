Festa di mezza estate: cena tra i filari e cocktail d'autore alla cantina Saffirio

Arriva a Monforte d’Alba "Vino, cocktail d'autore e cena tra i filari" sabato 20 giugno la Cantina Josetta Saffirio trasformerà il cru Persiera in un percorso esperienziale che unisce Langhe, cucina contemporanea e mixology.

Torna la Festa di Mezza Estate di Cantina Josetta Saffirio, ma in una veste nuova. L'edizione di quest'anno porta gli ospiti a vivere il vino in forme differenti: dalla scoperta del Geosito di Persiera alla cena nel cortile della cantina, passando per abbinamenti con la cucina contemporanea del Retrò di Dogliani e un finale a sorpresa con i cocktail d'autore a base di vino.

«Questa serata è per noi molto più di un semplice evento – racconta Sara Vezza, alla guida della cantina di famiglia – è l'occasione per svelare non solo la bellezza di questo angolo di territorio, ma anche l'unicità di ciò che produciamo. La degustazione non si limiterà alla tradizione dei nostri Nebbioli e Baroli: porteremo in vigna anche i vini spumanti e il Rossese Bianco, varietà di cui siamo tra i pochissimi produttori in Alta Langa. Vogliamo che gli ospiti scoprano la nostra cantina nella sua interezza, comprendano la nostra visione e lo facciano con la leggerezza e la vivacità che solo una sera d'estate sa regalare».

Dal Geosito alla cena sotto le stelle

Il programma inizia dal pomeriggio, con l'arrivo in cantina e l'accoglienza degli ospiti, su due turni, alle 16:30 e alle 17:30. Da lì, la partenza verso il cru Persiera: una visita guidata al Geosito con l'agronomo Matteo Monchiero, accompagnata da una degustazione di due annate di Persiera Barolo DOCG direttamente tra i filari, dove il vino prende corpo e il paesaggio delle Langhe si apre in tutta la sua profondità.

Al rientro in cantina, il ritrovo è nel cortile per un aperitivo con Nebbiolo Spumante Rosè e finger food in una location splendida.

L’esperienza prosegue poi con la cena, in programma alle 20:45, e affidata a Barbara e Fabrizio del Retrò di Dogliani, che hanno costruito un menù contemporaneo pensato appositamente per dialogare con i vini della cantina: Nebbiolo, Rossese e Barolo, raccontati attraverso abbinamenti ricercati e una cucina che non rinuncia alla sorpresa.

A concludere la serata, un cambio di ritmo: apre l'angolo Mixology, con Barbara che presenterà una carta di cocktail d'autore a base di vino, creati appositamente per l'occasione. Un epilogo inatteso, che porta il calice in un territorio nuovo.

Prenotazione obbligatoria su: Festa di Mezza Estate da Josetta Saffirio