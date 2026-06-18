Vino, cucina, concerti e paesaggio: il Barbera Summer festival di Costigliole con la firma di J-Ax

Ha preso casa a Costigliole d'Asti, ristrutturando un'abitazione nel cuore di una borgata della collina del territorio, e ha fin da subito conquistato la simpatia dei costigliolesi, partecipando alla vita del paese, dagli acquisti in locale alla presenza ad eventi e manifestazioni. E ora il rapper milanese J-Ax, al secolo Alessandro Aleotti, entra da protagonista in una rassegna allestita dal Comune, alla seconda edizione dopo il grande successo dello scorso anno. J-Ax è il direttore artistico del Barbera Summer Festival, che unisce degustazione di vini, buona cucina e concerti (ad ingresso gratuito) in una cornice paesaggistica affascinante quale l'anfiteatro di San Michele, nell'omonima borgata costigliolese, punto panoramico più alto del territorio.

La nuova edizione del festival è stata presentata ieri pomeriggio dall'amministrazione comunale in un salone delle feste del castello di Costigliole gremito, con la partecipazione di tutti gli artefici dell'evento. Al tavolo il sindaco Enrico Cavallero, il vicesindaco Laura Bianco e J-Ax, che anche in questa occasione ha confermato la sua simpatia, disponibilità, voglia di offrire la sua esperienza e conoscenza artistica al paese di Costigliole, che, come ha più volte dichiarato, lo ha conquistato fin dai primi momenti, tanto da intendere in futuro farne la sua residenza stabile. J-Ax si è messo a disposizione gratuitamente per il Barbera Summer Festival: «Lo scorso anno ho visitato il festival come spettatore e ne ho viste le grandi potenzialità, a partire dalla eccezionalità della location. Per questa edizione abbiamo semplicemente affinato alcuni elementi che già erano presenti nella scorsa edizione per offrire al pubblico serate ancor più apprezzabili», ha spiegato J-Ax in conferenza stampa.

Il sindaco Cavallero ha illustrato lo spirito del festival, naturale estensione estiva della manifestazione "Rosso Barbera" e rivolto ad incrementare ulteriormente la proposta di eventi estivi e a valorizzare il vino principe del territorio nella sua veste estiva. «L’obiettivo è raccontare la Barbera, insieme al Moscato Secco, Moscato d’Asti DOCG e Canelli DOCG, in una veste estiva, fresca e contemporanea. Valorizzando le versioni più adatte al consumo estivo come la Barbera frizzante, vivace, affinata in acciaio, spumante e rosé. Il Barbera Summer Festival è un’esperienza che valorizza il territorio unendo musica dal vivo, degustazioni e cucina locale. Il festival si terrà in cinque serate, tutti i mercoledì di luglio (1-8-15-22-29) all’anfiteatro di San Michele, uno dei luoghi più suggestivi di Costigliole d’Asti. Ogni appuntamento prevede un concerto gratuito, con musica che spazierà tra folk, country, blues, jazz, rock e cantautorato, banchi d’assaggio con i vini dei produttori, piatti della tradizione, spazio bimbi dedicato ai più piccoli e una selezione di artigianato locale», hanno annunciato il sindaco Cavallero e il vicesindaco Bianco. E «ad accogliere turisti e ospiti ci sarà il "Barbera fresh", cocktail appositamente realizzato per il Barbera Summer Festival», ha annunciato il primo cittadino.

Il programma

Musica, con concerti dal vivo che spaziano tra folk, country, blues, jazz, rock e cantautorato. Degustazioni con la presenza di oltre 60 cantine. Le degustazioni saranno completate da una proposta originale di cocktail a base di Barbera e Moscato d’Asti. Cucina: protagonista sarà anche la gastronomia locale, con la Pro Loco di Costigliole e Casa Bongiovanni che proporranno piatti della tradizione estiva piemontese. Natura: l’area di San Michele rappresenta uno dei punti panoramici più suggestivi delle colline dell’Astesana e del Monferrato. I visitatori potranno trovare anche uno spazio bimbi dedicato ai più piccoli e una selezione di artigianato locale. L'ingresso è gratuito; le serate prenderanno il via alle 19,30.

Le serate: il 1° luglio Amemanera, con folk, jazz, rock piemontese: Musica dalle Radici, memoria e sperimentazione sonora tra passato e presente. Cucina a cura della Pro loco. L'8 luglio Il piano B, pianoforte, violino e voce con il trio acustico che proporrà brani italiani e internazionali tra epoche e generi diversi. Cucina a cura della Pro loco. Il 15 luglio Just friends, con swing, jazz, bossa nova, blues: voce, chitarra e batteria tra la grande tradizione internazionale e la canzone italiana. Cucina a cura della Pro loco. Il 22 luglio Giorgio Gozzo & i Bro, rock, country, cantautorato, spoken word: storie di vita in musica, tra identità e narrazione personale. Cucina a cura di Casa Bongiovanni. Il 29 luglio chiusura con Bandakadabra, fiati, percussioni, techno, marching band: Techno Brass Composer, la fanfara urbana torinese che fa ballare ovunque. Cucina a cura di Casa Bongiovanni.