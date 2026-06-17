Canelli 1613, un tuffo nel passato.

Fervono i preparativi per Canelli 1613, l’evento organizzato dall’associazione Colline 50 che andrà in scena nella Città del Vino sabato 20 e domenica 21 giugno.

L’appuntamento ha stretto a coorte il terzo settore locale, figure istituzionali, attività produttive e tanti, tantissimi volontari. «Non è l’Assedio che veniva rappresentato dieci anni fa e che molti ricordano –ha precisato il vice presidente di Colline Ezio Grasso – E’ una esperienza immersiva totalmente inedita, costruita con dovizia storica grazie alla supervisione di un pool di esperti. Rappresenteremo il borgo di Canelli nei mesi antecedenti l’evento bellico del 1613. L’idea è di valorizzare il visitatore. Come? Facendolo entrare direttamente nella scena che viene rappresentata davanti i suoi occhi; potrà tirare con l’arco, esercitarsi con la scherma, prendere lezioni dai maestri d’arme e tanto altro ancora. Un altro protagonista dell’evento è il canellese che abbiamo coinvolto nell’organizzazione in diverse forme, in primis nella veste di figurante. Grazie al lavoro incessante delle sarte dell’associazione Dal fuso in poi, sono stati confezionati più di 300 abiti d’epoca. A questi si aggiungono gli oltre 100 volontari che hanno dato e daranno una mano per la buona riuscita della manifestazione e i gruppi di armigeri provenienti da tutta Italia che ospiteremo nel Palazzetto dello Sport. Insomma sarà una festa giovane ed emozionante, qualcosa di mai vista prima».

Le porte del borgo si apriranno sabato 20 giugno alle ore 16,30. Ci saranno il Mercato degli ulivi (in via Roma), il Battesimo della sella (Piazza San Leonardo), accampamenti militari, arcieri e schermidori, botteghe di antichi mestieri, giochi e animazioni (con la Canelli crew), musici e cantastorie ed in giro per il centro scene di vita quotidiana del 1600, con frati, appestati, mendicanti, briganti e tanto altro.

«Questi sono tempi oscuri e sospettosi. Procurati il Tiletto, il lasciapassare che ti permetterà di muoverti senza finire alla gogna. Fallo timbrare a tutte e tre le Porte. Le guardie di ronda non scherzano e nelle osterie la derisione è garantita» è il monito rivolto ai visitatori. «I trasgressori saranno scherzosamente coinvolti in una scenetta con gli armigeri e finiranno alla gogna» anticipa Grasso.

Alle 17 dal Piazzale di fuori partirà il corteo storico con tutti i figuranti; alle 18, nella Chiesa dei Battuti (e in replica alle 21, nella Chiesa di San Rocco), ci saranno le voci dei Laeti Cantores; alle 19 apriranno taverne ed osterie che proporranno ghiotte pietanze dell’epoca abbinate a vino e birra. Alle 19,30 nel piazzale delle Erbe, schermaglie tra filo Gonzaga e filo Savoia e in via Pozzolo sarà in scena un litigio con conseguente duello per la conquista di una dama. Alle 22, in piazza San Leonardo, lo spettacolo di fuoco.

Domenica il borgo prenderà vita alle 9,30. Novità rispetto al giorno precedente, il matrimonio tra notabili alle ore 11 nella Chiesa di San Rocco ed in contemporanea un furto al mercato in via Roma; alle 16 si terrà una gara di tiro alla fune in Piazzale di fuori, alle 16,30 il processo al ladro. Infine, mentre nel centro impazzano le danze, giungerà la notizia dello scoppio della guerra. Programma completo sui social e @canelli1613 e www.canellieventi.it.