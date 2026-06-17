A Portacomaro "Tutti insieme per Edo - Sulle note di una canzone"

Una serata di musica e solidarietà per trasformare il dolore della perdita in un progetto capace di guardare al futuro. Sabato 20 giugno, a partire dalle ore 20, Portacomaro ospiterà “Tutti insieme per Edo – Sulle note di una canzone”, evento gratuito promosso dall’Associazione Tutti Insieme per Edo ODV in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Portacomaro, con il supporto del Csvaa.

L’iniziativa nasce per ricordare Edoardo Civitate, studente dell’indirizzo informatico dell’Istituto Artom di Asti, scomparso prematuramente il 16 settembre 2014 a seguito di un tragico incidente stradale. Da quel dolore, la famiglia e gli amici hanno scelto di costruire qualcosa di positivo, fondando l’associazione “Tutti Insieme per Edo – il futuro è solo l’inizio”, con l’obiettivo di sostenere i giovani e le loro famiglie attraverso attività educative, culturali e sociali.

«La scomparsa di Edo ci ha lasciato un grande vuoto, ma noi volevamo continuare a tenere viva la sua presenza e i valori di amore e amicizia sui quali aveva costruito la sua breve vita – spiega il papà Raffaele Civitate, socio fondatore dell’associazione –. Per questo abbiamo fondato l’associazione che porta il suo nome. Proponiamo eventi rivolti ai giovani e alle loro famiglie per sostenerli nella loro crescita relazionale, educativa e umana, coinvolgendoli in forme di aggregazione sociale, di partecipazione e solidarietà».

Negli anni l’associazione ha promosso numerose iniziative: incontri formativi nelle scuole e per le famiglie, concerti, spettacoli teatrali e appuntamenti culturali di rilievo. Tra gli eventi più attesi vi è anche il tradizionale spettacolo di cabaret, che ha portato sul territorio astigiano alcuni dei più noti comici italiani.

L’edizione 2026 avrà inoltre un significato particolarmente toccante. La serata sarà infatti dedicata anche a Stefano Cassinelli, il giovane di 29 anni di Rocchetta Tanaro scomparso il 30 novembre 2025 in un incidente stradale. Grande amico di Edoardo e presenza attiva nelle iniziative dell’associazione, Stefano viene ricordato dai volontari insieme a Edo come simbolo di amicizia e gioia di vivere.

Stefano Cassinelli è scomparso in un tragico incidente nel novembre 2025

«Da oggi ogni evento sarà sempre in memoria di entrambi, sapendoli per sempre felici insieme», è l’impegno dei volontari di Tutti Insieme per Edo.

Ospiti della serata la Cipo Sugar Band, che si esibirà in un concerto tributo ufficiale a Zucchero. Sul palco salirà Luca Sperindio, in arte Cipo, volto noto al pubblico televisivo per la partecipazione a “Tali e Quali” su Rai 1 e “Star in the Star” su Canale 5, accompagnato dalla sua storica band. A presentare la serata sarà Fabrizio Brignolo, mentre il finale sarà affidato all’energia del dj set di Nico Dei.

Accanto alla musica non mancherà l’offerta gastronomica con servizio di street food e bar curato dalla Pro Loco di Portacomaro. Il pubblico potrà gustare agnolotti, panini, bruschette, hamburger, carne alla griglia e patatine, accompagnati da birre artigianali, vino locale, cocktail e bibite.

L’ingresso è libero e gratuito, in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà sotto la tensostruttura. Per informazioni telefonare al 338 2481076 o al 349 5445060.