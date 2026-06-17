Ad Asti due Notti Bianche tra musica, sapori e magia nel cuore della città

L’estate di Asti si appresta a entrare nel vivo con due serate che animeranno il centro cittadino e le sue principali piazze, trasformandolo in un grande spazio urbano dedicato a intrattenimento, musica e socialità. Le “Notti Bianche” sono in programma sabato 20 giugno e sabato 4 luglio, dalle 18 fino alle 2 del mattino, con un ricco calendario di iniziative diffuse tra vie e piazze del centro storico.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Asti attraverso gli assessorati alle Manifestazioni e al Commercio, in collaborazione con il Collegio dei Rettori del Palio, Eventi Doc e l’Associazione Culturale Artistica Iperbole. L’obiettivo è quello di valorizzare il tessuto commerciale e culturale cittadino, favorendo la permanenza dei visitatori nelle ore serali grazie all’apertura prolungata di negozi e locali, affiancati da mercatini, spettacoli e performance dal vivo.

La prima serata: creatività, spettacoli itineranti e musica dal vivo

Il debutto è fissato per sabato 20 giugno. Piazza Roma sarà il cuore pulsante dell’evento con esposizioni di artigianato artistico e proposte enogastronomiche, mentre il centro storico sarà attraversato da artisti di strada e performance itineranti.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano la “Bubble Bike” di Loris Gallo, un format che unisce musica e suggestive bolle di sapone di grandi dimensioni, e lo spettacolo “In Cerchio” di Giulio Linguiti, che intreccia linguaggi del circo contemporaneo e del teatro di strada.

La musica accompagnerà l’intera serata con proposte diversificate. In piazza Catena è previsto il concerto “Napulè”, omaggio alla tradizione musicale partenopea ideato da Simonetta Mirabelli, direttrice artistica e conduttrice dell’evento, e Carlo Lucca e diretto dal maestro Luciano Merino, con inizio alle 20.30 e la partecipazione di giovani interpreti e ospiti. In piazza Medici spazio invece al dj set di Radio Vallebelbo, con un repertorio che spazierà dagli anni Settanta alle hit contemporanee. Atmosfera più raccolta in piazza Alfieri, presso “La Cremeria”, dove è previsto un concerto piano e voce di Beltracchini dedicato ai grandi classici italiani e internazionali.

Il secondo appuntamento: tradizione, anni Ottanta e sapori locali

La seconda serata, in programma sabato 4 luglio, sarà caratterizzata da un forte richiamo alle tradizioni e alle identità culturali del territorio. In piazza Roma i Comitati Palio proporranno un percorso enogastronomico accompagnato da intrattenimento musicale e dj set.

Piazza Statuto si trasformerà in un angolo dedicato alla cultura napoletana con il concerto “Cantanapoli”, a cura dell’Associazione Amici del Vesuvio, arricchito dalla presenza del personaggio di Pulcinella e da un repertorio musicale della tradizione partenopea. Grande spazio anche alla musica degli anni Ottanta in piazza Alfieri, dove andrà in scena “80s Never Dies”, evento gratuito dedicato alle sonorità e all’immaginario di quel decennio. Parallelamente, piazza Medici continuerà a ospitare espositori e artigiani locali, con animazione e intrattenimento diffuso per tutta la serata.

In entrambe le date sarà riservata particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli. Piazza Catena sarà infatti allestita come area dedicata: il 20 giugno con gonfiabili, mascotte e attività di animazione, mentre il 4 luglio con spettacoli di magia, giochi e giocoleria pensati per un pubblico di tutte le età.