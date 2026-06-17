Weekend nel Monferrato: tutti gli appuntamenti del 20 e 21 giugno

Un fine settimana di musica, enogastronomia, sport, cultura e tradizioni. Sabato 20 e domenica 21 giugno scopri tutti gli appuntamenti in programma nel Monferrato con numerosi appuntamenti, offrendo occasioni per scoprire il territorio attraverso concerti, sagre di paese, degustazioni, passeggiate e manifestazioni storiche. Ecco gli eventi principali in calendario.
Montiglio Monferrato
Dalle corti ai cortili del Monferrato
Da venerdì 19 a domenica 21
Rassegna musicale organizzata dall’Associazione Culturale Mov in Mus sotto la direzione artistica del presidente Marco Di Cianni.
Castelnuovo Don Bosco
Giovedì 18 giugno
Cascina Gelosia, nota per la sua coltivazione di lavanda a Castelnuovo Don Bosco ospita un evento che mette insieme il profumo dei campi fioriti con la poesia. A cura della Biblioteca Civica del paese si terrà un evento che sa di poesia: poesie quelle che verranno condivise e che arrivano dalla raccolta “Parole danzanti” prodotta durante il laboratorio di biodanza e poesie lette da Ester Messina, psicologa e Marilena Boffo conduttrice del laboratorio. Sarà anche possibile scrivere sul posto su stimolo dei profili e dei colori dell’estate fra le colline della lavanda.
Quarto d'Asti
Festa di Quarto d'Asti
19-20-21 giugno
Si comincia venerdì 19 giugno alle 20 con la cena in piazza a cura della Pro Loco e, a seguire, i grandi successi pop-rock con la Bakkano, rock cover live band. Sabato si torna a cena con la Pro Loco che distribuirà il “cuoppo di pesce” prima della musica di Officina Ricordi. Domenica stesso appuntamento alla sera per la cena in piazza e poi si canta con VascoExplosion, la tribute band più acclamata. Durante i tre giorni di festeggiamenti sarà aperto il banco di beneficenza.
Mombarone
Camminata notturna nella case grotta
sabato 20 giugno
Torna la camminata notturna alle case grotta di Mombarone. Ritrovo alle 18,45 alla Fontana del Boglietto per l’inizio del percorso alle case grotta per visitare lo straordinario complesso scavato nella sabbia a lungo rifugio per persone e animali. Cena al sacco e liberazione dei rapaci notturni a cura dei volontari Lipu. Il percorso è facile e adatto a tutti ma si consigliano scarpe e abbigliamento da escursione, torcia elettrica obbligatoria, spray antizanzare e prenotazione ai numeri 339/5052931 oppure al 328/5549933.
Castagnole delle Lanze
Nero Sublime – Fiera del Tartufo Nero estivo
Sabato 20 giugno
Una giornata dedicata al tartufo nero estivo con degustazioni, stand gastronomici e iniziative per valorizzare una delle eccellenze del territorio.
Asti – Frazione Casabianca
Festa Patronale di Casabianca
Sabato 20 giugno
La tradizionale festa patronale propone momenti conviviali, musica, spettacoli e appuntamenti gastronomici.
Castagnole Monferrato
Teatro sotto le stelle
Sabato 20 giugno
Una serata all’insegna del teatro all’aperto, con spettacoli immersi nella suggestiva atmosfera estiva del Monferrato.
Asti
Asti Rassegna Scintille
Sabato 20 giugno
Nuovo appuntamento della rassegna teatrale astigiana dedicata alla scena contemporanea e alla sperimentazione.
Notti Bianche
Sabato 20 giugno
Il centro storico si anima con musica, spettacoli, mercatini, street food e intrattenimento fino a tarda sera.
“E… Che sia… Spettacolo – Attori alla ribalta”
Fino al 21 agosto
Prosegue la rassegna estiva dedicata al teatro e allo spettacolo, con eventi rivolti a grandi e piccoli.
Oltre il sipario
Sabato 20 giugno
Visita guidata dietro le quinte del teatro per scoprire curiosità, storia e spazi solitamente non accessibili al pubblico.
Mostra “Echi di un mondo perduto”
Fino al 28 settembre
Al Museo Paleontologico un percorso dedicato agli antichi ecosistemi e alle creature del passato.
Mostra “Sergio Unia. Sculture e disegni. La donazione”