Weekend nel Monferrato: tutti gli appuntamenti del 20 e 21 giugno

Un fine settimana di musica, enogastronomia, sport, cultura e tradizioni. Sabato 20 e domenica 21 giugno scopri tutti gli appuntamenti in programma nel Monferrato con numerosi appuntamenti, offrendo occasioni per scoprire il territorio attraverso concerti, sagre di paese, degustazioni, passeggiate e manifestazioni storiche. Ecco gli eventi principali in calendario.

Montiglio Monferrato

Dalle corti ai cortili del Monferrato

Da venerdì 19 a domenica 21

Rassegna musicale organizzata dall’Associazione Culturale Mov in Mus sotto la direzione artistica del presidente Marco Di Cianni.

Castelnuovo Don Bosco

Giovedì 18 giugno

Cascina Gelosia, nota per la sua coltivazione di lavanda a Castelnuovo Don Bosco ospita un evento che mette insieme il profumo dei campi fioriti con la poesia. A cura della Biblioteca Civica del paese si terrà un evento che sa di poesia: poesie quelle che verranno condivise e che arrivano dalla raccolta “Parole danzanti” prodotta durante il laboratorio di biodanza e poesie lette da Ester Messina, psicologa e Marilena Boffo conduttrice del laboratorio. Sarà anche possibile scrivere sul posto su stimolo dei profili e dei colori dell’estate fra le colline della lavanda.

Quarto d'Asti

Festa di Quarto d'Asti

19-20-21 giugno

Si comincia venerdì 19 giugno alle 20 con la cena in piazza a cura della Pro Loco e, a seguire, i grandi successi pop-rock con la Bakkano, rock cover live band. Sabato si torna a cena con la Pro Loco che distribuirà il “cuoppo di pesce” prima della musica di Officina Ricordi. Domenica stesso appuntamento alla sera per la cena in piazza e poi si canta con VascoExplosion, la tribute band più acclamata. Durante i tre giorni di festeggiamenti sarà aperto il banco di beneficenza.

Mombarone

Camminata notturna nella case grotta

sabato 20 giugno

Torna la camminata notturna alle case grotta di Mombarone. Ritrovo alle 18,45 alla Fontana del Boglietto per l’inizio del percorso alle case grotta per visitare lo straordinario complesso scavato nella sabbia a lungo rifugio per persone e animali. Cena al sacco e liberazione dei rapaci notturni a cura dei volontari Lipu. Il percorso è facile e adatto a tutti ma si consigliano scarpe e abbigliamento da escursione, torcia elettrica obbligatoria, spray antizanzare e prenotazione ai numeri

339/5052931 oppure al 328/5549933.

Castagnole delle Lanze

Nero Sublime – Fiera del Tartufo Nero estivo

Sabato 20 giugno Una giornata dedicata al tartufo nero estivo con degustazioni, stand gastronomici e iniziative per valorizzare una delle eccellenze del territorio.



Asti – Frazione Casabianca

Festa Patronale di Casabianca Sabato 20 giugno La tradizionale festa patronale propone momenti conviviali, musica, spettacoli e appuntamenti gastronomici.



Castagnole Monferrato

Teatro sotto le stelle Sabato 20 giugno Una serata all’insegna del teatro all’aperto, con spettacoli immersi nella suggestiva atmosfera estiva del Monferrato.



Asti

Asti Rassegna Scintille Sabato 20 giugno Nuovo appuntamento della rassegna teatrale astigiana dedicata alla scena contemporanea e alla sperimentazione.



Notti Bianche Sabato 20 giugno Il centro storico si anima con musica, spettacoli, mercatini, street food e intrattenimento fino a tarda sera.



“E… Che sia… Spettacolo – Attori alla ribalta” Fino al 21 agosto Prosegue la rassegna estiva dedicata al teatro e allo spettacolo, con eventi rivolti a grandi e piccoli.



Oltre il sipario Sabato 20 giugno Visita guidata dietro le quinte del teatro per scoprire curiosità, storia e spazi solitamente non accessibili al pubblico.



Mostra “Echi di un mondo perduto” Fino al 28 settembre Al Museo Paleontologico un percorso dedicato agli antichi ecosistemi e alle creature del passato.



Mostra “Sergio Unia. Sculture e disegni. La donazione” Fino al 27 settembre Palazzo Alfieri ospita un’importante esposizione dedicata all’artista astigiano Sergio Unia.



Mostra fotografica “MioAstigiano. Mio, tuo, nostro” Fino al 28 giugno Un viaggio fotografico alla scoperta dell’identità e dei paesaggi dell’Astigiano.



Castelnuovo Don Bosco

NATIVA Sabato 20 giugno Una giornata tra natura, vino, sport e musica pensata per famiglie e appassionati del territorio.



Moncalvo

Orsolina28 Art Foundation – Stagione 2026 Danza e Musica Sabato 20 giugno Prosegue la stagione artistica con spettacoli e performance che uniscono danza contemporanea e musica.



Nizza Monferrato

Mostra “I Bambini della guerra, una luce tra le macerie” Fino al 21 giugno Un’esposizione che racconta le vicende dell’infanzia nei conflitti attraverso immagini e testimonianze.



Costigliole d’Asti

Mostra “Allievi di Soffiantino: Ferroglia – Gonella – Stroppiana” Fino al 28 giugno La mostra celebra il lavoro di alcuni artisti legati alla scuola del maestro Soffiantino.



Canelli

“Canelli 1613 – Aspettando l’Assedio” Sabato 20 giugno Mercatini, folklore, gastronomia e iniziative culturali in attesa della storica rievocazione dell’Assedio.



Cerro Tanaro

SCALO Festival – “Vento in faccia” Sabato 20 giugno Musica, teatro e spettacolo si incontrano in un evento che anima il centro del paese.



Piovà Massaia

Mostra “THAUMA – l’assenza che permane” Fino al 28 giugno Un percorso artistico e contemporaneo dedicato al tema della memoria e della presenza.



Monastero Bormida

“Erbe Magiche e antichi Ponti nella Notte del Solstizio d’estate” Sabato 20 giugno Una suggestiva esperienza tra storia, tradizioni popolari e natura nella notte del solstizio.



Artefora Summer Fest – “La collina sale sempre”

Sabato 20 giugno

Musica e arte diffusa tra Alba, Barbaresco, Castagnole delle Lanze, Neive e Santo Stefano Belbo.

Festival Colline in Musica