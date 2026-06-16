Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 16 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
16 Giugno 2026 21:24:59
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 16 giugno 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 5 punti “5”, ciascuno dei quali vince 37.673,36 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 180.800.000 €.
Bari: 50 – 42 – 62 – 52 – 7
Cagliari: 41 – 18 – 67 – 64 – 79
Firenze: 64 – 10 – 21 – 20 – 84
Genova: 15 – 12 – 37 – 74 – 8
Milano: 10 – 44 – 88 – 20 – 58
Napoli: 34 – 15 – 47 – 23 – 60
Palermo: 36 – 44 – 51 – 3 – 84
Roma: 61 – 16 – 29 – 26 – 63
Torino: 40 – 70 – 6 – 73 – 1
Venezia: 18 – 19 – 17 – 44 – 27
Nazionale: 26 – 79 – 22 – 4 – 90
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 33 – 66 – 80 – 28 – 4 – 35
Numero Jolly: 48
Numero SuperStar: 72
Jackpot per la prossima estrazione: 180.800.000 euro
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 5 da € 37.673,36
Punti 4: 471 da € 408,67
Punti 3: 20.170 da € 28,66
Punti 2: 337.236 da € 5,31
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: nessuno
3 Stella: 90 da € 2.866,00
2 Stella: 1.945 da € 100,00
1 Stella: 12.090 da € 10,00
0 Stella: 25.548 da € 5,00
Numeri vincenti:
10 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 34 – 36 – 37 –
40 – 41 – 42 – 44 – 50 – 61 – 62 – 64 – 67 – 70
Numero Oro: 50
Doppio Oro: 50 – 42
3 – 6 – 7 – 17 – 20 – 23 – 26 – 29 – 47 – 51 –
52 – 73 – 74 – 79 – 88
1 – Topi
6 – Luna
5 – Mano
34 – Testa
28 – Ombrello
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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