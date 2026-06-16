Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 16 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 16 giugno 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 5 punti “5”, ciascuno dei quali vince 37.673,36 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 180.800.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di martedì 16 giugno 2026

Bari: 50 – 42 – 62 – 52 – 7

Cagliari: 41 – 18 – 67 – 64 – 79

Firenze: 64 – 10 – 21 – 20 – 84

Genova: 15 – 12 – 37 – 74 – 8

Milano: 10 – 44 – 88 – 20 – 58

Napoli: 34 – 15 – 47 – 23 – 60

Palermo: 36 – 44 – 51 – 3 – 84

Roma: 61 – 16 – 29 – 26 – 63

Torino: 40 – 70 – 6 – 73 – 1

Venezia: 18 – 19 – 17 – 44 – 27

Nazionale: 26 – 79 – 22 – 4 – 90

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di martedì 16 giugno 2026

Combinazione vincente: 33 – 66 – 80 – 28 – 4 – 35

Numero Jolly: 48

Numero SuperStar: 72

Jackpot per la prossima estrazione: 180.800.000 euro

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 5 da € 37.673,36

Punti 4: 471 da € 408,67

Punti 3: 20.170 da € 28,66

Punti 2: 337.236 da € 5,31

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: nessuno

3 Stella: 90 da € 2.866,00

2 Stella: 1.945 da € 100,00

1 Stella: 12.090 da € 10,00

0 Stella: 25.548 da € 5,00

10eLotto serale – martedì 16 giugno 2026

Numeri vincenti:

10 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 34 – 36 – 37 –

40 – 41 – 42 – 44 – 50 – 61 – 62 – 64 – 67 – 70

Numero Oro: 50

Doppio Oro: 50 – 42

Numeri Extra

3 – 6 – 7 – 17 – 20 – 23 – 26 – 29 – 47 – 51 –

52 – 73 – 74 – 79 – 88

Simbolotto – Estrazione di martedì 16 giugno 2026

1 – Topi

6 – Luna

5 – Mano

34 – Testa

28 – Ombrello

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.