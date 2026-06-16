Aperte le iscrizioni per partecipare, come espositori, alla 25° edizione di Arti e Mercanti

Ha preso il via la macchina organizzativa di Arti e Mercanti, uno degli eventi amati del Settembre astigiano. La Cna di Asti ha aperto le iscrizioni per gli espositori in vista dell'edizione 2026 che non sarà come tutte le altre: la storica rievocazione taglia infatti il prestigioso traguardo del quarto di secolo. Venticinque anni che hanno trasformato Arti e Mercanti in un punto di riferimento per il territorio, capace di attrarre un pubblico sempre più numeroso.

Per due intere giornate, il tratto di corso Alfieri all’ombra della Torre Rossa farà un salto indietro nel tempo, ripopolandosi di antiche botteghe, mercanti e saltimbanchi. I visitatori potranno ammirare dal vivo la maestria di ceramisti, tessitori e falegnami, oltre a gustare piatti e bevande tipici all'interno delle taverne, preparati utilizzando i prodotti disponibili prima della scoperta dell’America.

Requisiti e criteri di selezione per gli espositori

Per mantenere l’elevato valore storico e filologico che da sempre contraddistingue Arti e Mercanti, l’organizzazione applica criteri di selezione precisi. Sono ammesse esclusivamente le categorie commerciali e artigianali presenti ad Asti in epoca medievale (antecedenti alla scoperta dell'America) e per garantire la massima fedeltà della rievocazione, tutti gli espositori dovranno obbligatoriamente indossare abiti medievali e allestire il proprio banco in modo coerente con il periodo storico. L'accoglimento delle domande terrà conto sia dell'ordine cronologico di arrivo, sia della compatibilità della proposta con lo spirito della festa.

Come presentare la domanda

Il regolamento e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito della CNA d’Asti e Alessandria. I documenti, compilati e firmati, dovranno pervenire agli organizzatori entro il 31 luglio attraverso due modalità: scrivendo all'indirizzo cna@at-cna.it o consegnando la documentazione di persona alla sede Cna di Asti (corso Alfieri 412), prendendo appuntamento con Stefania Mingardo al numero di telefono 393.6125700. Il completamento dell'iscrizione sarà subordinato al tempestivo versamento della quota di partecipazione, pena la decadenza della domanda.