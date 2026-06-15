C'è ancora tempo per iscriversi alla seconda edizione del premio Mariangela Cotto

C'è tempo fino al 30 giugno 2026 per partecipare al premio "Mariangela Cotto", promosso dall'associazione Il Dono del Volo, il Centro Servizi per il Volontariato Asti Alessandria e la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Asti e il supporto del quotidiano La Stampa e dei settimanali La Nuova Provincia e Gazzetta d'Asti.

La scadenza iniziale, precedentemente fissata al 15 giugno, è stata infatti posticipata per agevolare la partecipazione a più realtà locali.

Il Premio nasce per ricordare e proseguire l'impegno di Mariangela Cotto, figura di riferimento del volontariato astigiano e fondatrice de Il Dono del Volo, che nel corso della sua vita si è distinta per la capacità di ideare progetti innovativi e, soprattutto, di costruire relazioni e reti tra associazioni, enti e cittadini, con un'attenzione costante alle persone più fragili.

«Con questo Premio vogliamo non solo ricordare Mariangela Cotto, ma continuare a dare valore a quel modo di fare volontariato che lei ha saputo interpretare: capace di unire le persone, leggere i bisogni del territorio e costruire risposte condivise – sottolinea la presidente de Il Dono del Volo Donatella Boscassi – la prima edizione è stata un importante punto di partenza, per questa seconda edizione l'auspicio è di ampliare ulteriormente il coinvolgimento delle associazioni e mettere in luce le numerose progettualità rilevanti del nostro territorio».

Il concorso si propone infatti di valorizzare progetti, iniziative ed eventi che si siano distinti nella provincia di Asti per il loro impatto sociale, con particolare attenzione alle esperienze in grado di coinvolgere i giovani, proporre soluzioni innovative e rafforzare la collaborazione tra Terzo Settore, enti pubblici e realtà private.

Possono partecipare Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e altri Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, con sede legale o operativa nella provincia di Asti. I progetti (iniziative, manifestazioni, eventi) candidati dovranno essere stati realizzati, prevalentemente grazie all'apporto di volontari, nel periodo compreso tra maggio 2025 e maggio 2026.

Il Premio prevede un riconoscimento in denaro per i tre progetti ritenuti più meritevoli: un 1° premio di 1.000 euro, un 2° premio di 600 euro e il 3° premio di 400 euro. La commissione giudicatrice, composta da rappresentanti di enti del territorio e da un membro della famiglia Cotto, potrà inoltre assegnare menzioni speciali. La proclamazione dei vincitori è

prevista per ottobre 2026.

Le candidature dovranno quindi essere presentate entro la nuova scadenza del 30 giugno 2026 utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito del CSVAA e inviate via email at@csvastialessandria.it, PEC a info@pec.csvastialessandria.it, posta ordinaria in Via Brofferio n.110 o consegnate a mano in segreteria, indicando la dicitura "Partecipazione concorso Mariangela Cotto 2026".