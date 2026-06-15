«Disponibilità al confronto, ma nel rispetto dei ruoli istituzionali»

Nei giorni scorsi la Casa del Popolo di Asti ha invitato il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti a partecipare a uno degli incontri in programma durante i prossimi quattro giorni di festa, in particolare quello di domenica 21 giugno, alle 21,30, dal titolo “Banca di Asti: valore sociale, economico e prospettive”. Dibattito cui parteciperà l'ex amministratore della banca delegato Carlo De Martini. Un invito rimasto in sospeso fino a oggi, quando Livio Negro ha deciso di replicare nel merito dell'iniziativa.

Ringrazio gli organizzatori della Festa della Casa del Popolo per il cortese invito a prendere parte a un momento di confronto pubblico dedicato ai temi dello sviluppo della città e della provincia.

Ritengo tuttavia che non sia opportuno partecipare a un confronto che, per come è stato prospettato, sembra riguardare principalmente il futuro della Banca di Asti, il suo ruolo nel territorio e le scelte gestionali, operative o strategiche dell’Istituto.

Questa mia decisione nasce, anzitutto, da una questione di correttezza istituzionale e di necessaria distinzione dei ruoli. La Fondazione e la Banca di Asti sono realtà legate dalla storia, dal territorio e da un rapporto di partecipazione azionaria, ma restano soggetti distinti, con funzioni, competenze e responsabilità diverse. Il Presidente della Fondazione non può né deve sostituirsi agli organi sociali e al management dell’Istituto in un dibattito pubblico sulle scelte gestionali, operative o strategiche della Banca.

Vi è poi un ulteriore profilo, altrettanto rilevante. Se il tema dell’incontro è il futuro della Banca di Asti e il suo ruolo nel territorio, ritengo che il confronto debba essere affidato a chi oggi ha la responsabilità di guidare l’Istituto in una nuova fase. Non sarebbe utile né coerente ricondurre il dibattito a impostazioni gestionali che appartengono a una stagione conclusa e rispetto alle quali la Fondazione, nell’esercizio responsabile del proprio ruolo di azionista, ha ritenuto necessario promuovere un cambiamento.

Per questa ragione ritengo che, qualora l’incontro debba avere al centro il futuro della Banca di Asti e il suo ruolo nel territorio, l’invito debba essere più correttamente rivolto agli attuali vertici dell’Istituto e, in particolare, a chi oggi ha la responsabilità della gestione della Banca.

Con questi presupposti, confermo la mia disponibilità a valutare una partecipazione qualora l’iniziativa sia ricondotta ai temi propri della Fondazione e della sua missione istituzionale.

Livio Negro - Presidente Fondazione CR Asti