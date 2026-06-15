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Palio di Asti

L'Antica Rotonda accende il cortile dell'Enofila con sbandieratori e musici

La nona edizione del Torneo con il Memorial Mara Sillano Sabatini ha visto in gara talento e abilità

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

15 Giugno 2026 12:59:00

L'Antica Rotonda accende il cortile dell'Enofila tra bandiere e tamburo

Fine settimana all’insegna di bandiere e tamburi nel cortile dell’Enofila di corso Felice Cavallotti, dove si è svolta la IX edizione del Torneo dell’Antica Rotonda, manifestazione organizzata dal Borgo San Pietro e dedicata al mondo degli sbandieratori e dei musici.

Nato nel 2015 per iniziativa del Borgo San Pietro, l’evento offre un’importante occasione di confronto nelle categorie federali Under e Assoluti.

Il nome della manifestazione richiama uno dei luoghi simbolo del quartiere: l’Antica Rotonda del Santo Sepolcro, ovvero il complesso del Battistero di San Pietro, monumento che rappresenta da secoli il cuore storico del borgo. Dal 2016 il torneo comprende inoltre il Memorial Mara Sillano Sabatini, dedicato alle categorie giovanili e istituito per ricordare una figura particolarmente cara alla comunità borghigiana.

Numerose le esibizioni che hanno animato le due giornate di gare. Nella specialità musici, tra i giovanili si è imposto Santa Caterina, mentre nelle categorie Under 15 ed esordienti la vittoria è andata a San Pietro.

Nella specialità grande squadra, il gruppo A.S.T.A. ha conquistato il primo posto nelle categorie Under 15 ed esordienti, mentre tra i giovanili il successo è andato a Don Bosco.

Per la categoria coppia, un successo per il Don Bosco che ha conquistato tutte e tre le categorie, negli Under 15 si sono affermati Casolati e Crucco, nei giovanili vittoria per Carbone e Delmastro, mentre tra gli esordienti hanno prevalso Masuzzo e Toselli.

Infine, nella specialità singolo, tra gli Under 15 ha trionfato Tommaso Marasso delle Terre Sabaude; negli esordienti il primo posto è andato ad Alessandro Dona di Viatosto, mentre nei giovanili si è imposto Gioele Quirico di San Lazzaro.

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