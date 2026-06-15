Ripetuti guasti ai passaggi a livello al Mussotto, l'amministrazione comunale di Alba scrive a Rfi

L’amministrazione comunale di Alba ha inviato una segnalazione formale a Rfi per richiamare l’attenzione sui ripetuti malfunzionamenti dei passaggi a livello nel quartiere Mussotto e sulle criticità che interessano più in generale la tratta ferroviaria tra Alba e Monticello. La decisione è stata assunta dopo le numerose segnalazioni da parte di cittadini, pendolari e attività economiche del territorio, a seguito dei guasti che hanno interessato i passaggi a livello nel quartiere nelle giornate del 10, 11 e 12 giugno.

I malfunzionamenti hanno avuto ripercussioni sia sulla circolazione ferroviaria sia su quella stradale, provocando ritardi significativi ai convogli della linea Sfm4 e pesanti rallentamenti lungo alcune delle principali direttrici di accesso alla città, in particolare corso Bra e corso Canale. Secondo le segnalazioni raccolte dai pendolari, in alcuni casi i ritardi dei treni hanno superato i 40 minuti.

L’amministrazione ha evidenziato, inoltre, come gli episodi registrati negli ultimi giorni non rappresentino casi isolati, ma si inseriscano in un contesto più ampio di problematiche già segnalate anche dal Comitato Pendolari. Nella comunicazione indirizzata a Rfi, il Comune ha invocato un intervento tempestivo per accertare le cause dei guasti, effettuare tutte le necessarie verifiche tecniche e manutentive e adottare le misure necessarie per prevenire il ripetersi di situazioni analoghe. È stato inoltre richiesto un aggiornamento sugli interventi di manutenzione già effettuati, sugli eventuali programmi di ammodernamento degli impianti lungo la linea Alba-Bra e sulle iniziative previste per migliorare la fluidità della circolazione ferroviaria e stradale nella zona.

Nella stessa nota il Comune ha inoltre rinnovato la sollecitazione di procedere al più presto al ripristino della piena funzionalità degli ascensori della passerella pedonale della stazione di Alba, intervento da tempo atteso dalla cittadinanza e più volte segnalato agli enti competenti.