Nizza, le botti «scaldano» la sfida senza tempo

L'inizio della stagione estiva a Nizza si identifica da sempre con un appuntamento centrale del calendario nicese: il fine settimana della corsa delle botti e di Monferrato in tavola. L'edizione 2026, in programma da stasera a domenica 14 giugno, inaugura le manifestazioni estive combinando l'enogastronomia d'eccellenza delle Pro loco con il sano agonismo della competizione.

La manifestazione affonda le proprie radici nel passato vinicolo della città. In origine, i fusti venivano fatti rotolare manualmente lungo le vie fino alla stazione ferroviaria per essere caricati sui vagoni. Da questo sforzo quotidiano e dallo spirito di sfida dei lavoratori, nel 1978, nacque la formula della gara. «Questa rassegna rappresenta uno dei momenti più spettacolari dell'anno - evidenzia il sindaco Simone Nosenzo - Lavoriamo per farla crescere, mantenendo intatta la competitività che appassiona il pubblico e affiancando alle gare un ricco programma di intrattenimento serale e musicale».

Quest'anno l'attenzione è focalizzata sulle novità tecniche volte a ridurre le incertezze sul tracciato. Rispetto al passato, la giuria viene potenziata e salirà a sei elementi totali. Cambia radicalmente anche il via: la partenza avverrà in linea e non più nello stile "Le Mans", una modifica che costringerà i team a rivedere le strategie fin dai primi metri. «È importante preservare la memoria di questo sforzo atletico - commenta l'Assessore Domenico Perfumo - valorizzando l'impegno delle aziende che sostengono le scuderie nei giorni di prova e di gara».

«È molto più di una semplice competizione - spiega l'Assessore al turismo e al commercio Arturo Cravera - Ogni squadra scende in pista con la ferrea volontà di vincere, ma questo sano agonismo si sviluppa sempre sotto un cappello di amicizia che si conclude poi a tavola. Il messaggio che trapela è che questa manifestazione, la gara soprattutto, è vera perché ci sono degli agonisti pronti a dare il massimo per ottenere la vittoria, senza nulla togliere alla convivialità del post gara. Inoltre, viene confermata la Corsa Junior: un tassello fondamentale per coltivare le nuove generazioni di spingitori». Il fine settimana entrerà nel vivo tra le qualifiche del sabato e le decisive finali della domenica pomeriggio. A completare la giornata domenicale attorno al circuito ci sarà anche lo spazio dedicato ai più piccoli con l'animazione della Soffitta dei bambini.

Piazza Garibaldi invece ospiterà "Monferrato in Tavola", l'anima enogastronomica della Corsa delle Botti, che quest'anno riconferma l'apertura anticipata dal venerdì alla domenica. L'edizione 2026 segna il rilancio dell'associazionismo locale. Saranno quattordici le realtà presenti, animate da forze giovani capaci di preservare la qualità della tradizione, come sottolineato dall'assessore Arturo Cravera. Tra i banchi si registra il ritorno della Pro Loco di Bazzana insieme ad Abazia e Masio che rappresenteranno un'unica pro loco (prima partecipazione ndr).

Il fulcro della manifestazione è un’offerta gastronomica variegata e d'alto livello. I menù di questa edizione valorizzano le eccellenze locali: si va dal risotto al Barbera di Castelnuovo Calcea al fritto misto alla bazzanese, fino ai ravioli del plin di Canelli e agli gnocchi al sugo di salsiccia di Carentino. Spazio anche alle friciule di Incisa, ai burger di fassona di Cassinasco e alle specialità al tartufo nero di Bergamasco, affiancati da classici come la farinata nicese, la lingua in salsa di Agliano e i subrich di Masio (e Abazia ndr). Ogni piatto è accompagnato dai vini delle ditte e delle cantine locali abbinate alla corsa.