I motociclisti "gemelli" di Asti e Biberach si ritrovano in piazza Alfieri

Non è sfuggito a chi passeggiava per il centro cittadino sabato scorso, il transito di decine di moto che hanno invaso corso Dante fermandosi in piazza Alfieri lato portici Anfossi.

Moto variopinte e originali guidate da donne e uomini che, scesi dai moderni puledri, si abbracciavano l’un l’altra come amici che da tempo non si incontrano.

E in effetti era proprio così perché si è tenuto in piazza Alfieri l’incontro di motociclisti delle città di Asti e Biberach a rinnovare lo storico gemellaggio tra le Città nato nell’ormai lontano 1982.

L’arrivo in città è stato preceduto da un tour che, per due giorni, hanno visto i motociclisti transitare sulle colline del Monferrato fermandosi nei locali più tipici per assaggi dei nostri prodotti enogastronomici particolarmente graditi.

Organizzato da un locale gruppo di bikers il cui portavoce è l’astigiano Paolo Martinet in sinergia con il Comune e con l’associazione “Asti in Amicizia” (presidente Maurizio Mela), in piazza Alfieri abbiamo assistito allo scambio di regali e promesse di nuovi incontri il prossimo dei quali in terra teutonica.

Il Comune, rappresentate da Debora Biglia (vice presidente del Consiglio), da Maria Ferlisi (consigliere) e da Simona Bottero dell’ufficio “gemellaggi”, ha consegnato ai motociclisti doni richiamanti la città.

(Foto Billi)