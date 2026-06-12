Weekend nel Monferrato: tutti gli appuntamenti del 13 e 14 giugno

Un fine settimana di musica, enogastronomia, sport, cultura e tradizioni. Sabato 13 e domenica 14 giugno scopri tutti gli appuntamenti in programma nel Monferrato con numerosi appuntamenti, offrendo occasioni per scoprire il territorio attraverso concerti, sagre di paese, degustazioni, passeggiate e manifestazioni storiche. Ecco gli eventi principali in calendario.

San Damiano d'Asti

La Barbera Incontra

11-14 giugno



Quattro giorni dedicati al vino, alla musica e allo spettacolo con concerti, ospiti nazionali, degustazioni e street food nel centro storico. Attesi grandi ospiti come Gaia, Fedez e gli Autogol.

Strasandamiano Alpina – Memorial Roberto Cauda

14 giugno



Storica corsa podistica organizzata dal Gruppo Alpini tra le vie della città di San Damiano.

Nizza Monferrato

Corsa delle Botti

13-14 giugno



La tradizionale sfida tra le aziende vitivinicole che si confrontano spingendo botti lungo le vie cittadine.

Monferrato in Tavola

13-14 giugno



Stand gastronomici e degustazioni dedicate ai prodotti tipici del territorio.

Antignano

Gusto & Cultura

12-14 giugno



Tre giorni di enogastronomia, musica, incontri e valorizzazione delle eccellenze locali.

Monale

Festa d'Estate

13-14 giugno



Serate gastronomiche, musica e intrattenimento presso il campo sportivo.

Pompieropoli

14 giugno



Percorso educativo e ludico dedicato ai bambini a cura dei Vigili del Fuoco.

Asti - San Marzanotto

Maritaggio Barbera & Riso

13-14 giugno



Evento gastronomico dedicato all'abbinamento tra la Barbera e il riso piemontese.

Costigliole d'Asti

Tra i Filari con i Produttori

14 giugno



Escursioni e degustazioni tra vigneti e cantine del territorio.

Cene in Vigna

13 giugno



Cena all'aperto immersi nei vigneti del Monferrato.

Cocconato

Monferrato On Stage – Concerto dei New Trolls

13 giugno



Nuovo appuntamento della rassegna musicale Monferrato On Stage nel suggestivo cortile del Collegio.

Murisengo

Fiera Nazionale del Tartufo Nero – Trifola nOiR

Fino al 14 giugno



Mercatini, degustazioni, spettacoli, showcooking e iniziative dedicate al tartufo nero del Monferrato.

Casale Monferrato

Casale Città Aperta

14 giugno



Apertura straordinaria di monumenti, musei e siti storici cittadini con visite guidate.

Mercatino dell'Antiquariato e Farmer Market

14 giugno



Bancarelle di antiquariato, collezionismo e prodotti del territorio nel centro storico.

Rock Solidale

14 giugno



Evento musicale e benefico con esibizioni dal vivo e raccolta fondi per associazioni locali.

Camagna Monferrato

Alberi Parlanti in Monferrato

14 giugno



Passeggiata culturale e naturalistica tra paesaggio, arte e storia del territorio.

Vignale Monferrato

Vignale in Danza

13-14 giugno



Anteprime, spettacoli e iniziative legate alla storica manifestazione dedicata alla danza.

In aggiornamento