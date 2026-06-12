Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Promemoria

Weekend nel Monferrato: tutti gli appuntamenti del 13 e 14 giugno

Scopri tutte le attività e gli appuntamenti in programma ad Asti e dintorni

Redazione web

Redazione web

12 Giugno 2026 10:52:56

Weekend nel Monferrato: tutti gli appuntamenti del 13 e 14 giugno

Un fine settimana di musica, enogastronomia, sport, cultura e tradizioni. Sabato 13 e domenica 14 giugno scopri tutti gli appuntamenti in programma nel Monferrato con numerosi appuntamenti, offrendo occasioni per scoprire il territorio attraverso concerti, sagre di paese, degustazioni, passeggiate e manifestazioni storiche. Ecco gli eventi principali in calendario.

San Damiano d'Asti

  • La Barbera Incontra
    • 11-14 giugno
    • Quattro giorni dedicati al vino, alla musica e allo spettacolo con concerti, ospiti nazionali, degustazioni e street food nel centro storico. Attesi grandi ospiti come Gaia, Fedez e gli Autogol.

  • Strasandamiano Alpina – Memorial Roberto Cauda
    • 14 giugno
    • Storica corsa podistica organizzata dal Gruppo Alpini tra le vie della città di San Damiano.

Nizza Monferrato

  • Corsa delle Botti
    • 13-14 giugno
    • La tradizionale sfida tra le aziende vitivinicole che si confrontano spingendo botti lungo le vie cittadine.

  • Monferrato in Tavola
    • 13-14 giugno
    • Stand gastronomici e degustazioni dedicate ai prodotti tipici del territorio.

Antignano

  • Gusto & Cultura
    • 12-14 giugno
    • Tre giorni di enogastronomia, musica, incontri e valorizzazione delle eccellenze locali.

Monale

  • Festa d'Estate
    • 13-14 giugno
    • Serate gastronomiche, musica e intrattenimento presso il campo sportivo.
  • Pompieropoli
    • 14 giugno
    • Percorso educativo e ludico dedicato ai bambini a cura dei Vigili del Fuoco.

Asti - San Marzanotto

  • Maritaggio Barbera & Riso
    • 13-14 giugno
    • Evento gastronomico dedicato all'abbinamento tra la Barbera e il riso piemontese.

Costigliole d'Asti

  • Tra i Filari con i Produttori
    • 14 giugno
    • Escursioni e degustazioni tra vigneti e cantine del territorio.

  • Cene in Vigna
    • 13 giugno
    • Cena all'aperto immersi nei vigneti del Monferrato.

Cocconato

  • Monferrato On Stage – Concerto dei New Trolls
    • 13 giugno
    • Nuovo appuntamento della rassegna musicale Monferrato On Stage nel suggestivo cortile del Collegio.

Murisengo

  • Fiera Nazionale del Tartufo Nero – Trifola nOiR
    • Fino al 14 giugno
    • Mercatini, degustazioni, spettacoli, showcooking e iniziative dedicate al tartufo nero del Monferrato.

Casale Monferrato

  • Casale Città Aperta
    • 14 giugno
    • Apertura straordinaria di monumenti, musei e siti storici cittadini con visite guidate.

  • Mercatino dell'Antiquariato e Farmer Market
    • 14 giugno
    • Bancarelle di antiquariato, collezionismo e prodotti del territorio nel centro storico.

  • Rock Solidale
    • 14 giugno
    • Evento musicale e benefico con esibizioni dal vivo e raccolta fondi per associazioni locali.

Camagna Monferrato

  • Alberi Parlanti in Monferrato
    • 14 giugno
    • Passeggiata culturale e naturalistica tra paesaggio, arte e storia del territorio.

Vignale Monferrato

  • Vignale in Danza
    • 13-14 giugno
    • Anteprime, spettacoli e iniziative legate alla storica manifestazione dedicata alla danza.

In aggiornamento

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133