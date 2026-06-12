Weekend nel Monferrato: tutti gli appuntamenti del 13 e 14 giugno

Un fine settimana di musica, enogastronomia, sport, cultura e tradizioni. Sabato 13 e domenica 14 giugno scopri tutti gli appuntamenti in programma nel Monferrato con numerosi appuntamenti, offrendo occasioni per scoprire il territorio attraverso concerti, sagre di paese, degustazioni, passeggiate e manifestazioni storiche. Ecco gli eventi principali in calendario.
San Damiano d'Asti
La Barbera Incontra
11-14 giugno
Quattro giorni dedicati al vino, alla musica e allo spettacolo con concerti, ospiti nazionali, degustazioni e street food nel centro storico. Attesi grandi ospiti come Gaia, Fedez e gli Autogol.
Strasandamiano Alpina – Memorial Roberto Cauda
14 giugno
Storica corsa podistica organizzata dal Gruppo Alpini tra le vie della città di San Damiano.
Nizza Monferrato
Corsa delle Botti
13-14 giugno
La tradizionale sfida tra le aziende vitivinicole che si confrontano spingendo botti lungo le vie cittadine.
Monferrato in Tavola
13-14 giugno
Stand gastronomici e degustazioni dedicate ai prodotti tipici del territorio.
Antignano
Gusto & Cultura
12-14 giugno
Tre giorni di enogastronomia, musica, incontri e valorizzazione delle eccellenze locali.
Monale
Festa d'Estate
13-14 giugno
Serate gastronomiche, musica e intrattenimento presso il campo sportivo.
Pompieropoli
14 giugno
Percorso educativo e ludico dedicato ai bambini a cura dei Vigili del Fuoco.
Asti - San Marzanotto
Maritaggio Barbera & Riso
13-14 giugno
Evento gastronomico dedicato all'abbinamento tra la Barbera e il riso piemontese.
Costigliole d'Asti
Tra i Filari con i Produttori
14 giugno
Escursioni e degustazioni tra vigneti e cantine del territorio.
Cene in Vigna
13 giugno
Cena all'aperto immersi nei vigneti del Monferrato.
Cocconato
Monferrato On Stage – Concerto dei New Trolls
13 giugno
Nuovo appuntamento della rassegna musicale Monferrato On Stage nel suggestivo cortile del Collegio.
Murisengo
Fiera Nazionale del Tartufo Nero – Trifola nOiR
Fino al 14 giugno
Mercatini, degustazioni, spettacoli, showcooking e iniziative dedicate al tartufo nero del Monferrato.
Casale Monferrato
Casale Città Aperta
14 giugno
Apertura straordinaria di monumenti, musei e siti storici cittadini con visite guidate.
Mercatino dell'Antiquariato e Farmer Market
14 giugno
Bancarelle di antiquariato, collezionismo e prodotti del territorio nel centro storico.
Rock Solidale
14 giugno
Evento musicale e benefico con esibizioni dal vivo e raccolta fondi per associazioni locali.
Camagna Monferrato
Alberi Parlanti in Monferrato
14 giugno
Passeggiata culturale e naturalistica tra paesaggio, arte e storia del territorio.
Vignale Monferrato
Vignale in Danza
13-14 giugno
Anteprime, spettacoli e iniziative legate alla storica manifestazione dedicata alla danza.
In aggiornamento
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