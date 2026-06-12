Una notte di bollicine, burlesque e fascino retrò: Carabesque Show al Cicchetto

Una cena esclusiva sotto le stelle, le prestigiose bollicine Ferrari Trento Doc, uno spettacolo di burlesque internazionale e la magia del sax dal vivo. Sono gli ingredienti della serata speciale in programma mercoledì 24 giugno al Cicchetto di Asti in via Garetti, evento pensato per regalare al pubblico un’esperienza elegante e coinvolgente.

Al centro della serata ci saranno le etichette Ferrari Trento Doc, partner dell'evento, abbinate a un menù di pesce studiato appositamente per valorizzarne le caratteristiche e accompagnare ogni portata con raffinati magnum.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera sarà lo spettacolo delle Bohemian, duo composto dalle performer Cherry e Camilla, professioniste del burlesque che dirigono una scuola a Torino e si esibiscono in numerosi eventi internazionali. Ad accompagnarle dal vivo sarà il sassofonista Marcello Manzo, che accompagnerà con le sue note le coreografie delle artiste.

L’intera serata sarà immersa nelle atmosfere glamour degli anni Quaranta e Cinquanta, con richiami al Charleston e all’eleganza dei grandi locali d’epoca. Lo show si svilupperà in modo dinamico e interattivo: le performer realizzeranno diverse uscite tra i tavoli, coinvolgendo il pubblico con numeri sorprendenti e scenografie spettacolari.

«L’idea è nata dalla voglia di creare qualcosa di travolgente e diverso dal solito – spiega la titolare Altea Cavallero –. In via Garetti durante l’estate non è semplice proporre eventi musicali ad alto volume, così abbiamo immaginato una cena-spettacolo capace di unire gastronomia, intrattenimento e atmosfera».

L’appuntamento prenderà il via alle ore 20 con un menù esclusivo pensato appositamente per la serata. Ad aprire la cena saranno due antipasti: una tartare di tonno rosso con alghe wakame, cetriolo, lime e pepe rosa e calamari al vapore con finocchio marinato alla menta, accompagnati da maionese ai capperi e limone.

Come primo piatto verrà proposto un tortellino di ricotta e asparagi, servito con burro al maracuja, lamelle di mandorle tostate e gamberi rossi crudi.

Il secondo sarà una rana pescatrice laccata al miele, yuzu e soia, accompagnata da crema di sedano rapa e pak choi.

A chiudere la cena, una delicata bavarese alla vaniglia e fragole.

Ad accompagnare ogni portata saranno le bollicine Ferrari Trento Doc, con il Ferrari Maximum Blanc de Blancs servito in formato Magnum, scelto per esaltare i sapori del menù.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 0141320225 oppure sul sito qui.