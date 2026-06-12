Panathlon Club Asti: biathlon di freccette e bocce ad Agripassione, Carlo Romano vince dopo lo spareggio

Giovedì 11 giugno si è svolta la conviviale del Panathlon Club Asti con la tradizionale gara sociale che apre le porte all'estate. La manifestazione, tenutasi sulla collina di Valmanera presso l’azienda agricola “Agripassione”, ha visto cimentarsi 16 soci in una gara di "biathlon" con specialità freccette ("dards") e gara al punto di bocce.

Al termine della contesa ha prevalso Carlo Romano dopo spareggio supplementare con Roberto Forno, mentre al terzo posto si è classificato l'attuale Presidente del Club, Carlo Bosticco. Tra gli ospiti affermazione di Lia Forno di misura su Marisa Massasso.

La susseguente premiazione e l'ottima cena, allietata da musica live in sottofondo, traghettano il Club con grande soddisfazione verso una pausa dalle attività fino a settembre.