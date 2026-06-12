Primo anno scolastico nella nuova Laiolo: confronto tra amministratori, studenti e personale

Durante l'ultimo giorno di scuola alla Laiolo di corso Alba, ad Asti, la vicesindaca Stefania Morra e l'assessora all'Istruzione Loretta Bologna hanno voluto incontrare i ragazzi e gli insegnanti, insieme a tutto il personale, per fare un bilancio al termine del primo anno vissuto nel nuovo plesso.

L'edificio, infatti, è stato oggetto di importanti interventi di riqualificazione e ammodernamento realizzati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e al cofinanziamento comunale. L’obiettivo è stato quello di offrire alla comunità educativa ambienti più moderni, sicuri, accessibili e sostenibili. «I lavori hanno migliorato in modo significativo la qualità degli spazi destinati alla didattica e ai servizi, - fanno sapere dal Comune - garantendo al tempo stesso elevati standard di efficienza energetica e sicurezza».

«A un anno dalla conclusione dei lavori possiamo constatare concretamente il valore di questo grande investimento – spiegano Morra e Bologna – Oggi studenti, insegnanti e personale scolastico possono contare su una struttura più sicura, inclusiva, moderna ed efficiente. La scuola rappresenta uno dei luoghi più importanti per la crescita delle nuove generazioni e garantire loro spazi adeguati significa investire nel futuro della nostra comunità».

Tra le opere realizzate figurano l’adeguamento dimensionale degli spazi destinati alla didattica e ai servizi attraverso la realizzazione di un ampliamento su due piani, collegato funzionalmente all’edificio esistente e costruito con caratteristiche strutturali antisismiche. Il nuovo corpo di fabbrica ospita tre ampie aule e tre nuove batterie di servizi igienici e, contestualmente, sono stati adeguati e ammodernati anche gli spazi didattici esistenti. Sono state abbattute le barriere architettoniche mediante l’installazione di un ascensore, la realizzazione di una rampa di accesso al piano rialzato, nuovi servizi igienici a norma e l’adeguamento dei percorsi interni. Sono stati svolti interventi di efficientamento energetico con la realizzazione dell’ampliamento in una classe energetica di elevata prestazione, l’installazione di impianti di riscaldamento e ventilazione ad alta efficienza, un impianto fotovoltaico a servizio dell’intero plesso e la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con plafoniere Led.

Altri interventi riguardano le opere di miglioramento della sicurezza dei locali attraverso il rinforzo strutturale del solaio esistente e la realizzazione di controsoffitti antisfondellamento; l’adeguamento antincendio dell’edificio con rete idranti, sistemi di segnalazione e allarme e compartimentazioni; il rifacimento delle facciate del fabbricato esistente; il rifacimento dei marciapiedi esterni; la realizzazione di un impianto per il recupero delle acque piovane e la sistemazione delle aree esterne con la riqualificazione degli spazi verdi e la semina del prato.

L’investimento complessivo fatto dal Comune di Asti ammonta a 1.505.000 euro, di cui 1.440.000 euro finanziati attraverso i fondi Pnrr e 65.000 euro stanziati dall'Ente.