Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 11 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 11 giugno 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 2 punti “5”, ciascuno dei quali vince 92.519,52 euro. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 178.100.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di giovedì 11 giugno 2026

Bari: 53 – 23 – 77 – 51 – 86

Cagliari: 56 – 76 – 85 – 17 – 83

Firenze: 64 – 3 – 85 – 23 – 69

Genova: 56 – 81 – 32 – 38 – 28

Milano: 42 – 87 – 40 – 53 – 50

Napoli: 10 – 59 – 86 – 90 – 33

Palermo: 76 – 59 – 28 – 24 – 6

Roma: 76 – 55 – 69 – 15 – 74

Torino: 24 – 79 – 44 – 62 – 64

Venezia: 89 – 3 – 23 – 37 – 10

Nazionale: 34 – 32 – 46 – 22 – 69

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di giovedì 11 giugno 2026

Combinazione vincente: 40 – 22 – 7 – 44 – 87 – 21

Numero Jolly: 53

Numero SuperStar: 83

Jackpot per la prossima estrazione: 178.100.000 euro

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 2 da € 92.519,52

Punti 4: 577 da € 327,83

Punti 3: 23.635 da € 24,03

Punti 2: 372.033 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 7 da € 32.783,00

3 Stella: 74 da € 2.403,00

2 Stella: 1.386 da € 100,00

1 Stella: 8.828 da € 10,00

0 Stella: 18.759 da € 5,00

10eLotto serale – giovedì 11 giugno 2026

Numeri vincenti:

3 – 10 – 23 – 24 – 32 – 40 – 42 – 53 – 55 – 56 –

59 – 64 – 76 – 77 – 79 – 81 – 85 – 86 – 87 – 89

Numero Oro: 53

Doppio Oro: 53 – 23

Numeri Extra

6 – 15 – 17 – 28 – 33 – 37 – 38 – 44 – 50 – 51 –

62 – 69 – 74 – 83 – 90

Simbolotto – Estrazione di giovedì 11 giugno 2026

43 – Funghi

1 – Italia

21 – Lupo

29 – Diamante

13 – Rana

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.