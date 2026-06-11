Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 11 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
11 Giugno 2026 22:08:17
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 11 giugno 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 2 punti “5”, ciascuno dei quali vince 92.519,52 euro. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 178.100.000 €.
Bari: 53 – 23 – 77 – 51 – 86
Cagliari: 56 – 76 – 85 – 17 – 83
Firenze: 64 – 3 – 85 – 23 – 69
Genova: 56 – 81 – 32 – 38 – 28
Milano: 42 – 87 – 40 – 53 – 50
Napoli: 10 – 59 – 86 – 90 – 33
Palermo: 76 – 59 – 28 – 24 – 6
Roma: 76 – 55 – 69 – 15 – 74
Torino: 24 – 79 – 44 – 62 – 64
Venezia: 89 – 3 – 23 – 37 – 10
Nazionale: 34 – 32 – 46 – 22 – 69
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 40 – 22 – 7 – 44 – 87 – 21
Numero Jolly: 53
Numero SuperStar: 83
Jackpot per la prossima estrazione: 178.100.000 euro
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 2 da € 92.519,52
Punti 4: 577 da € 327,83
Punti 3: 23.635 da € 24,03
Punti 2: 372.033 da € 5,00
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 7 da € 32.783,00
3 Stella: 74 da € 2.403,00
2 Stella: 1.386 da € 100,00
1 Stella: 8.828 da € 10,00
0 Stella: 18.759 da € 5,00
Numeri vincenti:
3 – 10 – 23 – 24 – 32 – 40 – 42 – 53 – 55 – 56 –
59 – 64 – 76 – 77 – 79 – 81 – 85 – 86 – 87 – 89
Numero Oro: 53
Doppio Oro: 53 – 23
6 – 15 – 17 – 28 – 33 – 37 – 38 – 44 – 50 – 51 –
62 – 69 – 74 – 83 – 90
43 – Funghi
1 – Italia
21 – Lupo
29 – Diamante
13 – Rana
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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