Fedez protagonista a San Damiano in concerto a “La Barbera Incontra”

Sarà il concerto di Fedez a chiudere il cartellone dell’edizione 2026 de “La Barbera Incontra”, il festival che da giovedì 11 a domenica 14 giugno animerà San Damiano d’Asti con quattro giorni di musica, spettacoli, cultura, arte ed enogastronomia.

L’artista milanese, tra i nomi più popolari della musica italiana contemporanea, salirà sul palco di piazza 1275 domenica sera alle 21.30 per quello che sarà l’unico evento a pagamento dell’intera manifestazione. Rapper, cantautore e imprenditore, Fedez – all’anagrafe Federico Leonardo Lucia – si è imposto negli ultimi anni come uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana, capace di conquistare il pubblico con hit di grande successo e una forte presenza mediatica.

La sua esibizione chiuderà la rassegna che anche quest’anno punta su ospiti di rilievo nazionale e su un programma capace di coinvolgere pubblici di diverse età. Dopo il concerto di Fedez, la festa proseguirà con lo show del gruppo milanese “Il Pagante”, incaricato di chiudere definitivamente il festival.

Ma la musica sarà protagonista già nei giorni precedenti. L’inaugurazione ufficiale è in programma questa sera giovedì 11 alle 21 in piazza Libertà alla presenza delle autorità cittadine. A seguire, spazio alle voci del territorio con un concerto dedicato ai giovani artisti sandamianesi.

Sabato 13 giugno sarà invece la volta di Gaia, tra le artiste più apprezzate del panorama pop italiano. La cantante italo-brasiliana, conosciuta dal grande pubblico grazie al secondo posto a X Factor nel 2016 e alla vittoria di Amici nel 2020, si esibirà alle 21.30 in piazza 1275 portando sul palco i suoi successi più noti. La serata proseguirà poi con un dj set.

Accanto alla musica non mancheranno gli spettacoli comici. Venerdì sera salirà sul palco di piazza Libertà Gianluca Impastato, volto noto di Colorado e interprete di personaggi diventati celebri come Chicco D’Oliva. Sabato toccherà invece a “Gli Autogol”, trio comico amatissimo soprattutto dal pubblico più giovane grazie alle sue imitazioni e ai contenuti social dedicati al mondo dello sport. La chiusura degli appuntamenti in piazza Libertà sarà affidata domenica alla comicità di Maria Pia Timo.

Ampio spazio sarà riservato anche all’intrattenimento musicale notturno. Venerdì sera piazza 1275 ospiterà un grande dj set con i Techno Vikings e due nomi storici della musica dance italiana, Roberto Molinaro e Tatanka.

Il programma comprende inoltre laboratori artistici e musicali dedicati ai bambini, incontri culturali e momenti di approfondimento. Sabato si parlerà di sport con il giornalista Davide Chicarella e altri ospiti, mentre domenica sarà la letteratura il tema centrale del talk che vedrà protagonisti Alessandro Marchisio e Roberta Bellesini Faletti, vedova dello scrittore e artista astigiano Giorgio Faletti.

Numerose anche le iniziative collaterali: dalla Stra Sandamiano Alpina al Walking Tour tra le vie del paese con degustazioni di prodotti tipici, passando per le degustazioni guidate dell’Enoteca Regionale delle Colline Alfieri e l’inaugurazione del nuovo parco fotovoltaico Aenergy.

Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre possibile visitare la mostra “BarberArt” in piazza Libertà e il mercatino dei prodotti tipici allestito in via Roma da Confesercenti Asti. In piazza Alfieri, infine, le Pro loco del territorio cureranno l’area food, per la serata gastronomica del festival.