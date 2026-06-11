"Communities in Bloom", Costigliole d'Asti sfida gli Stati Uniti nella gara internazionale su paesaggio e sostenibilità

Candidatura
11 Giugno 2026 10:59:09
In vista della visita dei giudici internazionali la consegna di fiori al Comune da parte dei "Comuni fioriti"
Lo scorso anno il Comune di Costigliole d’Asti ha conquistato la Medaglia d’argento alla competizione europea Entente Floral 2025. Quest'anno si alza l'asticella con la partecipazione alla 32esima edizione di "Communities in Bloom", il concorso internazionale canadese che premia la bellezza dei paesaggi, la sostenibilità e la coesione sociale. Costigliole competerà nella categoria International Challenge Small, sfidando la città di Logan (Ohio, USA). «Un legame, quello tra il Piemonte e il premio, che si rinnova: qualche anno fa, infatti, fu la città di Alba a partecipare con successo allo stesso concorso - segnala l'amministrazione comunale costigliolese - Ci prepariamo dunque a vivere un momento di grande prestigio globale e nel fine settimana attendiamo il tour di valutazione con la visita della delegazione dei giudici internazionali». Saranno nel paese dell'Astigiano la dottoressa Andrea Bocsi (Dunaújváros, Ungheria) e Anthony O’Neill (North Saanich, British Columbia, Canada).
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