"Communities in Bloom", Costigliole d'Asti sfida gli Stati Uniti nella gara internazionale su paesaggio e sostenibilità

Lo scorso anno il Comune di Costigliole d’Asti ha conquistato la Medaglia d’argento alla competizione europea Entente Floral 2025. Quest'anno si alza l'asticella con la partecipazione alla 32esima edizione di "Communities in Bloom", il concorso internazionale canadese che premia la bellezza dei paesaggi, la sostenibilità e la coesione sociale. Costigliole competerà nella categoria International Challenge Small, sfidando la città di Logan (Ohio, USA). «Un legame, quello tra il Piemonte e il premio, che si rinnova: qualche anno fa, infatti, fu la città di Alba a partecipare con successo allo stesso concorso - segnala l'amministrazione comunale costigliolese - Ci prepariamo dunque a vivere un momento di grande prestigio globale e nel fine settimana attendiamo il tour di valutazione con la visita della delegazione dei giudici internazionali». Saranno nel paese dell'Astigiano la dottoressa Andrea Bocsi (Dunaújváros, Ungheria) e Anthony O’Neill (North Saanich, British Columbia, Canada).

«I giudici saranno accompagnati in un intenso tour per tutto il territorio e saranno esaminati criteri cardine come la sostenibilità ambientale, la valorizzazione degli spazi verdi, il coinvolgimento della comunità e la conservazione del patrimonio naturale e culturale. La partecipazione al concorso rappresenta un'importante occasione per il nostro territorio: "Communities in Bloom" è un’organizzazione canadese senza scopo di lucro, basata sul volontariato e sulla collaborazione e, attraverso una valutazione competitiva a più livelli, promuove la crescita delle comunità locali, stimolando la cura dell'ambiente, del verde urbano e delle tradizioni storiche». I risultati finali saranno annunciati in Canada, a Montreal e Rosemère (Quebec), nel prossimo mese di ottobre.

Intanto a Costigliole fervono i preparativi per ricevere al meglio la visita dei giudici, lustrando il territorio e mettendo in campo alcune iniziative. Tra queste la consegna al Comune da parte dei "Comuni fioriti" di fiori per abbellire vasi e aiuole e la proposta ai costigliolesi di partecipare al concorso “Balconi e vetrine in fiore”. «Invitiamo cittadini e commercianti di Costigliole, Motta e Boglietto a partecipare al concorso: saranno valutati balconi e davanzali fioriti e le vetrine delle attività commerciali dei centri abitati», segnala l’amministrazione comunale. Per informazioni e iscrizioni occorre rivolgersi all’Ufficio protocollo del Comune, al numero telefonico 0141/962201, interno 211. La premiazione si terrà venerdì 19 giugno alle 20 in piazza Umberto I in occasione dei festeggiamenti estivi della Pro loco in programma nello stesso weekend.