Diocesi, cambiano i parroci dopo le nuove nomine del vescovo Prastaro

Cambi al vertice di alcune parrocchie della diocesi di Asti, come stabilito dal vescovo Marco Prastaro.

Don Italo Francalanci guiderà dal 27 settembre le parrocchie di Baldichieri, Castellero, Cortandone, Monale, Pratomorone e Tigliole. Rientrato la scorsa estate ad Asti dopo 12 anni di missionario fidei donum (diocesano) in Brasile e ospite nella parrocchia del Sacro Cuore mentre conseguiva il dottorato in Teologia alla Pontificia università di San Tommaso d’Aquino e la laurea in Filosofia alla Pontificia Università della Santa Croce, prima di partire era stato parroco per diversi anni di N. S. di Lourdes.

Don Italo Francalanci nella parrocchia del Sacro Cuore, dove è stato ospite in questi mesi

Don Francalanci prenderà il posto di don Luca Solaro, trasferito alle parrocchie di Nostra Signora di Lourdes, Casabianca e Montegrosso Cinaglio. Inizierà il suo ministero di parroco il 20 settembre.

L'attuale parroco di Nostra Signora di Lourdes, Casabianca e Montegrosso Cinaglio, don Paolo Lungo, dopo il richiesto tempo di preparazione e formazione, sarà inviato come sacerdote missionario Fidei Donum nella parrocchia dei Santi Innocenti Martiri in Tassia - Nairobi (Kenya), dove aveva svolto il suo servizio missionario il vescovo Prastaro quando era sacerdote della diocesi di Torino.

Un interesse che il sacerdote aveva manifestato nel corso degli ultimi anni. Aveva infatti preso parte, nel luglio 2024, al viaggio missionario organizzato in Kenya dal vescovo Marco Prastaro con un gruppo di dieci astigiani, mentre lo scorso gennaio aveva vissuto un'esperienza missionaria di tre settimane a Nairobi.

La parrocchia SS. Annunziata (quartiere Tanaro), finora guidata da don Mino Vittone, che andrà in pensione, è stata affidata alla cura pastorale degli Oblati di San Giuseppe che hanno nominato parroco, conservando tutti gli altri incarichi, Padre Luigi Testa. La congregazione, quindi, aggiunge la responsabilità di SS. Annunziata a quelle di San Martino/San Rocco, San Paolo e Cappellania San Giuseppe Marello.

Un altro cambiamento riguarda l'Ufficio diocesano Pellegrinaggi: dal 1° settembre il nuovo direttore sarà don Igor Sciolla, al posto di don Bruno Roggero.

Cambio dei vertici anche all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero: presidente è stato nominato Claudio Graziano, con don Bruno Roggero suo vice. Da ricordare che lo scorso 4 giugno si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto, oltre che da Graziano e don Roggero, anche da don Francesco Secco, dal diacono Giuseppe Argenta e da Silvia Benotti, Dario Mastallone e Alessandra Bertorello.

A don Claudio Berardi è affidato il compito di continuare a implementare e seguire il progetto “Oxygen Map” per la valorizzazione del patrimonio boschivo dell’istituto.