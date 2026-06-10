Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Fondazione Intercultura premiano l'eccellenza e l'impegno sociale

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha consegnato due borse di studio per programmi all’estero di Intercultura ODV a Sofia dell' Istituto “Monti” di Asti e Matteo dell'Istituto “Pellati” di Nizza, con l'obiettivo di sostenere la ricerca e la formazione, promuovere una cultura dell’internazionalizzazione della scuola, valorizzare il merito e formare i leader di domani.

Grazie a questa opportunità, i giovani potranno frequentare un intero anno scolastico in Repubblica Ceca e Serbia, partecipando a un programma di grande valore educativo.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Fondazione Intercultura ets e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti nato tra il 2014 e il 2015 e, grazie ad essa 17 studenti delle scuole superiori - compresi i vincitori di quest’anno - hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza autentica e acquisire nuove competenze utili per il loro futuro professionale e lavorativo.

Il Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Asti Livio Negro, ha consegnato i premi ai due giovani, in presenza delle loro famiglie, della Presidente del Centro locale di Intercultura di Asti Monica Pedrotto e dei volontari di Intercultura, quest'ultimi impegnati in questi mesi formazione degli studenti in partenza per prepararli alla loro esperienza.

«È sempre un grande piacere e un momento di viva emozione accogliere questi ragazzi, le loro famiglie e i rappresentanti di Intercultura. Oggi celebriamo il merito, il coraggio e il futuro del nostro territorio. Quest'anno, la nostra Fondazione ha voluto sostenere il progetto stanziando un contributo di 6.000 euro. A Sofia e Matteo auguro di partire con la mente aperta e il cuore curioso, per poi tornare ad arricchire la nostra comunità astigiana» ha concluso il presidente.