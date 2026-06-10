"On the road in Piemonte": il racconto di cinque anni di Jeff Bramwell e Jay Murrie tra vigne e cucine

Un viaggio lungo cinque anni attraverso le colline, le vigne e le tavole del Piemonte arriva ad Asti. Sarà presentato nei prossimi giorni "On the Road in Piemonte – With Winemakers, Farmers & Chefs", il nuovo progetto editoriale firmato dall'autore e fotografo americano Jeff Bramwell insieme a Jay Murrie.

L'opera, pubblicata in lingua inglese da Free Run Creations con la consulenza editoriale di Katie Parla per Parla Publishing, si presenta come un ambizioso cofanetto composto da due volumi cartonati per un totale di 1.008 pagine, stampati a Milano. Un lavoro che va ben oltre la tradizionale guida enologica e che racconta il Piemonte attraverso le persone che ogni giorno ne custodiscono l'identità: vignaioli, agricoltori, cuochi, artigiani e produttori.

Attraverso fotografie, interviste e testimonianze raccolte lungo il percorso, il libro accompagna il lettore alla scoperta della straordinaria biodiversità vitivinicola piemontese, dei suoi paesaggi e delle sue tradizioni gastronomiche. Il risultato è un vero e proprio diario di viaggio che intreccia cultura e racconti di vita, offrendo uno sguardo autentico su una delle regioni più importanti al mondo dal punto di vista enogastronomico.

Particolare attenzione è dedicata anche alla cucina tradizionale. Il progetto raccoglie infatti oltre 85 ricette originali realizzate da chef e cuochi piemontesi, testimonianza di una tradizione culinaria capace di innovarsi e crescere senza perdere il legame con le proprie radici.

Tra i protagonisti delle pagine trova spazio anche Braida di Giacomo Bologna, storica realtà vitivinicola di Rocchetta Tanaro che da oltre sessant'anni contribuisce alla diffusione e alla valorizzazione della Barbera d'Asti e del Monferrato sui mercati internazionali.

La presentazione si terrà a Casa Dirce, all'interno del Golf Club Città di Asti. L'incontro sarà accompagnato da un AperiWine firmato Braida con le celebri Lingue di Suocera e i grissini di Mario Fongo. In degustazione saranno proposti il Braida Timorasso Colli Tortonesi Doc 2024 e il Braida Montebruna Barbera d'Asti Docg 2022.

Durante la serata Jeff Bramwell racconterà il dietro le quinte del progetto editoriale, condividendo con il pubblico le esperienze vissute durante i cinque anni di lavoro sul territorio, gli incontri che hanno segnato il percorso e le ragioni che lo hanno spinto a dedicare tanto tempo alla scoperta delle eccellenze piemontesi.

Originario di New York e residente a Raleigh, nel North Carolina, Bramwell lavora nel settore del vino da oltre vent'anni. Dal 2017 ha affiancato alla propria attività professionale quella di fotografo specializzato in vino e gastronomia, collaborando con cantine e ristoranti negli Stati Uniti e all'estero. Negli ultimi anni ha concentrato il proprio lavoro sulla documentazione del patrimonio enogastronomico piemontese.

Al suo fianco Jay Murrie, laureato alla UNC Hussman School of Journalism and Media e attivo nel settore vinicolo dal 2000. Fondatore di Piedmont Wine Imports, è considerato uno dei principali promotori negli Stati Uniti delle piccole produzioni artigianali piemontesi, con particolare attenzione ai vini del Monferrato e ai vitigni autoctoni come Grignolino e Ruchè.

L'evento è aperto ai soci del Golf Club, agli operatori del settore, ai giornalisti, ai produttori, ai ristoratori e a tutti gli appassionati di vino e cultura gastronomica. La prenotazione è obbligatoria tramite WhatsApp al numero 327 4603287.

Il volume sarà distribuito direttamente dagli autori in Italia nel corso del mese di giugno, mentre negli Stati Uniti sarà disponibile online da metà luglio. L'obiettivo è quello di ampliare progressivamente la distribuzione anche negli altri Paesi dell'Unione Europea.