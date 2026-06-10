"Tempo di Opportunità", all’Istituto Penna l'anno scolastico si chiude nel segno del volontariato

Un fine anno scolastico diverso dal solito per gli studenti dell’Istituto Penna di Asti, che hanno trasformato una giornata di autogestione in un’importante occasione di crescita civile e sociale. Sotto l’egida del progetto "Tempo di opportunità", i ragazzi hanno potuto toccare con mano l’impatto del volontariato attivo, incontrando chi dedica il proprio tempo alla sicurezza e alla salute della comunità.

L’iniziativa è nata in collaborazione con l’associazione "Il dono del volo" e il Centro Servizi Volontariato (CSV) di Asti e Alessandria. L’obiettivo è molto interessante: far conoscere agli studenti delle scuole superiori il variegato mosaico di associazioni che operano sul territorio, offrendo loro una prospettiva concreta sulla cittadinanza attiva.

Protagonisti della mattinata sono stati i volontari delle unità cinofile di protezione civile di Isola d'Asti e un equipaggio della Croce Verde di Asti. Gli studenti hanno assistito alle dimostrazioni operative dei cani molecolari, specializzati nella ricerca di persone, e hanno approfondito le manovre di primo soccorso. In particolare, è stata data rilevanza all’uso del Dae (Defibrillatore automatico esterno), strumento salvavita essenziale in caso di arresto cardiaco.

Oltre all’aspetto pratico e dimostrativo, l’incontro ha permesso ai giovani di riflettere sul valore sistemico del terzo settore. È emerso con chiarezza come l’attività dei volontari non sia solo un gesto di generosità, ma costituisca ormai un pilastro di primaria importanza e un supporto indispensabile per le istituzioni pubbliche.

In chiusura dell’evento, i rappresentanti de "Il dono del volo" e del CSV hanno espresso il loro vivo ringraziamento alle associazioni intervenute, rivolgendo un augurio speciale agli studenti: quello di trascorrere una felice estate, magari mettendosi in gioco proprio come nuovi volontari.