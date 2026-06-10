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Comunità

Apericena solidale per sostenere la Casa delle Donne e dei Bambini

Il 12 giugno ad Asti una serata per raccogliere fondi e rinnovare la Casa delle donne e dei bambini

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

10 Giugno 2026 09:58:00

inaugurazione spazio giochi casa delle donne e dei bambini

inaugurazione spazio giochi casa delle donne e dei bambini

Un'occasione per aiutare concretamente donne e bambini che stanno affrontando situazioni di difficoltà. L'Apericena Solidale è in programma venerdì 12 giugno alle 18.30, presso il Centro Artistico Culturale Albanese di via Lamarmora 16.

L'iniziativa è promossa dall'Associazione Aquilante APS di Asti, dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Asti e dal Lions Club Asti Alfieri, che hanno deciso di unire le forze per organizzare una raccolta fondi destinata alla Casa delle Donne e dei Bambini di Asti, realtà che accoglie donne di ogni etnia e provenienza, spesso accompagnate dai propri figli, offrendo loro un luogo sicuro e un supporto nel percorso verso una nuova autonomia.

I fondi raccolti durante la serata saranno utilizzati per migliorare gli spazi della struttura. Con il passare degli anni, infatti, diverse attrezzature e parte degli arredi hanno subito un naturale deterioramento e necessitano di essere sostituiti. Tra le priorità vi è inoltre la realizzazione di un ambiente più adeguato alle esigenze dei bambini ospitati, uno spazio pensato per la loro età e capace di offrire momenti di serenità e gioco.

Gli organizzatori rivolgono un appello alla cittadinanza affinché partecipi numerosa. Con un contributo di 15 euro, comprensivo di apericena, sarà possibile sostenere concretamente un progetto di accoglienza e solidarietà che opera sul territorio astigiano a favore di persone particolarmente vulnerabili.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3479645246.

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