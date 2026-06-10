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Il caso

Amara sorpresa al parco Biberach: giostrine transennate a causa della pavimentazione pericolosa

Lunedì mattina genitori e nonni hanno trovato l'area giochi quasi del tutto interdetta. L'assessore replica: ««Gli uffici stanno procedendo con gli affidamenti per intervenire con le ditte»

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

10 Giugno 2026 09:47:41

Amara sorpresa al parco Biberach: giostrine transennate e "off limits" a causa della pavimentazione pericolosa

Amara sorpresa al parco Biberach: giostrine transennate e "off limits" a causa della pavimentazione pericolosa

«Fino a quando lasceranno l'area giochi per i bimbi in quel modo? Perché hanno aspettato la chiusura delle scuole e l'inizio delle vacanze estive per trincerare quasi tutte le giostrine? La pavimentazione è diventata pericolosa tra domenica e lunedì?». A chiederlo è una nonna che, fino a domenica, portava le nipotine a giocare al parco Biberach di Asti, davanti all'ex Maternità di via Corridoni.

Lunedì mattina, insieme ad altri nonni e genitori, ha trovato quasi tutte le giostrine "off limits", interdette tramite la posa di alcune transenne e da avvisi che intimano il divieto di utilizzo a causa della pavimentazione pericolosa. Si tratta delle mattonelle antitrauma per esterni che il Comune, da tempo, installa nei parchi dove sono presenti i giochi per i più piccoli. Sezioni quadrate che, al parco del Biberach, si sono in parte sollevate rendendo rischioso l'utilizzo delle attrezzature.

Ora i genitori e i nonni dei bambini che frequentano l'area temono che il divieto di utilizzo possa durare settimane, se non mesi, proprio durante l'estate quando portare i piccoli al parco diventa una delle poche alternative per coloro che non frequentano i centri estivi.

Come se non bastasse la maggior parte delle giostrine non utilizzabili, c'è chi segnala la presenza del cartello di divieto che intima di "non praticare giochi molesti su tutta l'area". Pare che si riferisca a giochi con palloni e palle da tennis, ma si tratta di una storia che fece già discutere a suo tempo, iniziata anni fa ai giardini pubblici di viale alla Vittoria e in piazza San Secondo dove furono collocati analoghi cartelli.

Interpellata sul caso, l'assessora ai Lavori Pubblici, Stefania Morra, spiega che «gli uffici stanno procedendo con gli affidamenti per intervenire con le ditte e la speranza è che ci voglia poco tempo dal momento che è già da un po' che ne parliamo».

Le criticità riscontrare a parco Biberach si uniscono a quelle già denunciate nel vicino parco del Borbore, dove da mesi si aspettano che il Comune riposizioni le giostrine che sono state rimosse per essere sottoposte a interventi di manutenzione. Parco dove, in realtà, la gente attende, in questo caso da alcuni anni, che uno scivolo venga aggiustato e un altro, il gemello, venga sistemato dopo essersi rotto diversi mesi fa.

Sulla manutenzione delle giostrine nei giardini di Asti è anche intervenuta la consigliera comunale di Uniti si può Vittoria Briccarello che, proprio lunedì, ha depositato la bozza di un progetto con il quale chiede all'amministrazione Rasero di attivare un'iniziativa di volontariato sociale, nel caso specifico con artigiani in pensione o disponibili a regalare alcune ore di lavoro alla collettività, per effettuare piccoli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle giostrine e della pavimentazione antitrauma.

«Affidiamo agli artigiani i piccoli lavori di manutenzione dei giardinetti»

La consigliera comunale Vittoria Briccarello propone il progetto “Giocare Sicuri” per coinvolgere il volontariato civico nel mantenere sicure e funzionali le giostrine dei bambini

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