Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 9 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 9 giugno 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 6 punti “5”, ciascuno dei quali vince 26.057,18 euro. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 177.500.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di martedì 9 giugno 2026

Bari: 31 – 81 – 28 – 45 – 85

Cagliari: 35 – 85 – 70 – 25 – 88

Firenze: 27 – 68 – 41 – 35 – 69

Genova: 52 – 71 – 88 – 38 – 27

Milano: 12 – 82 – 83 – 25 – 80

Napoli: 37 – 10 – 17 – 48 – 59

Palermo: 74 – 55 – 30 – 16 – 29

Roma: 3 – 90 – 32 – 37 – 43

Torino: 35 – 43 – 64 – 8 – 67

Venezia: 33 – 66 – 43 – 85 – 44

Nazionale: 15 – 32 – 28 – 67 – 56

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di martedì 9 giugno 2026

Combinazione vincente: 18 – 47 – 55 – 36 – 73 – 80

Numero Jolly: 90

Numero SuperStar: 54

Jackpot per la prossima estrazione: 177.500.000 euro

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 6 da € 26.057,18

Punti 4: 451 da € 355,79

Punti 3: 16.615 da € 28,92

Punti 2: 257.228 da € 5,78

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 3 da € 35.579,00

3 Stella: 67 da € 2.892,00

2 Stella: 1.354 da € 100,00

1 Stella: 8.889 da € 10,00

0 Stella: 20.853 da € 5,00

10eLotto serale – martedì 9 giugno 2026

Numeri vincenti:

3 – 10 – 12 – 27 – 28 – 31 – 33 – 35 – 37 – 43 –

52 – 55 – 66 – 68 – 71 – 74 – 81 – 82 – 85 – 90

Numero Oro: 31

Doppio Oro: 31 – 81

Numeri Extra

8 – 16 – 17 – 25 – 30 – 32 – 38 – 41 – 45 – 48 –

64 – 69 – 70 – 83 – 88

Simbolotto – Estrazione di martedì 9 giugno 2026

32 – Disco

40 – Quadro

23 – Amo

9 – Culla

45 – Rondine

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.