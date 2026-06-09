Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 9 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
09 Giugno 2026 21:52:02
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 9 giugno 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 6 punti “5”, ciascuno dei quali vince 26.057,18 euro. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 177.500.000 €.
Bari: 31 – 81 – 28 – 45 – 85
Cagliari: 35 – 85 – 70 – 25 – 88
Firenze: 27 – 68 – 41 – 35 – 69
Genova: 52 – 71 – 88 – 38 – 27
Milano: 12 – 82 – 83 – 25 – 80
Napoli: 37 – 10 – 17 – 48 – 59
Palermo: 74 – 55 – 30 – 16 – 29
Roma: 3 – 90 – 32 – 37 – 43
Torino: 35 – 43 – 64 – 8 – 67
Venezia: 33 – 66 – 43 – 85 – 44
Nazionale: 15 – 32 – 28 – 67 – 56
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 18 – 47 – 55 – 36 – 73 – 80
Numero Jolly: 90
Numero SuperStar: 54
Jackpot per la prossima estrazione: 177.500.000 euro
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 6 da € 26.057,18
Punti 4: 451 da € 355,79
Punti 3: 16.615 da € 28,92
Punti 2: 257.228 da € 5,78
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 3 da € 35.579,00
3 Stella: 67 da € 2.892,00
2 Stella: 1.354 da € 100,00
1 Stella: 8.889 da € 10,00
0 Stella: 20.853 da € 5,00
Numeri vincenti:
3 – 10 – 12 – 27 – 28 – 31 – 33 – 35 – 37 – 43 –
52 – 55 – 66 – 68 – 71 – 74 – 81 – 82 – 85 – 90
Numero Oro: 31
Doppio Oro: 31 – 81
8 – 16 – 17 – 25 – 30 – 32 – 38 – 41 – 45 – 48 –
64 – 69 – 70 – 83 – 88
32 – Disco
40 – Quadro
23 – Amo
9 – Culla
45 – Rondine
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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