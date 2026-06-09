Lettere che uniscono: la 4ª B della scuola elementare "Galileo Ferraris" in visita alla casa di riposo San Giuseppe

Un progetto virtuoso, che lega generazioni diverse e regala emozioni da ricordare. La classe 4a B della scuola elementare "Galileo Ferraris" ha fatto visita recentemente alla "Casa di riposo San Giuseppe".

Un incontro che ha sancito la conclusione del progetto "Caro amico ti scrivo", iniziativa del Comune di Asti in collaborazione con la cooperativa "Il Faro". Da dicembre a giugno, infatti, gli alunni delle scuole astigiane hanno intrattenuto rapporti epistolari con gli anziani delle RSA. La volontà dei soggetti promotori era quella di favorire il dialogo intergenerazionale e restituire dignità narrativa agli anziani, valorizzando la loro storia personale e stimolando così nei bambini empatia, curiosità e capacità di ascolto.

La scrittura è stata promossa come gesto di cura, creatività e memoria, permettendo così a soggetti appatenenti a epoche diverse di interagire e conoscersi a distanza, prima del "fatidico incontro" presso le strutture. Ogni alunno ha avuto la possibilità di "adottare" un anziano, con cui ha intrattenuto dialogi epistolari durante i mesi del progetto con cadenza mensile, prima della conclusione con la visita alle RSA nel mese di giugno.

Nella circostanza, a far visita agli anziani della "San Giuseppe" sono giunti così gli studenti della elementare "Ferraris" appartenenti alla 4A B, accompagnati dalle maestre Elisa, Antonietta e Sara, che hanno trascorso una mattinata accanto ai loro "amici di penna". Una visita conclusa con una "colazione collettiva" e una trasmissione di affetto che solo i piccoli riescono a donare con purezza e istintività, regalando agli ospiti della RSA una giornata speciale, e da ricordare.