Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Scuola

Lettere che uniscono: la 4ª B della scuola elementare "Galileo Ferraris" in visita alla casa di riposo San Giuseppe

Gli studenti incontra gli anziani della RSA dopo mesi di corrispondenza nel progetto "Caro amico ti scrivo": un percorso intergenerazionale di memoria, empatia e cura del prossimo

Davide Chicarella

Davide Chicarella

09 Giugno 2026 11:10:57

Visita alla RSA per i ragazzi della "Ferraris"

Gli studenti con gli anziani della San Giuseppe

Un progetto virtuoso, che lega generazioni diverse e regala emozioni da ricordare. La classe 4a B della scuola elementare "Galileo Ferraris" ha fatto visita recentemente alla "Casa di riposo San Giuseppe".

Un incontro che ha sancito la conclusione del progetto "Caro amico ti scrivo", iniziativa del Comune di Asti in collaborazione con la cooperativa "Il Faro". Da dicembre a giugno, infatti, gli alunni delle scuole astigiane hanno intrattenuto rapporti epistolari con gli anziani delle RSA. La volontà dei soggetti promotori era quella di favorire il dialogo intergenerazionale e restituire dignità narrativa agli anziani, valorizzando la loro storia personale e stimolando così nei bambini empatia, curiosità e capacità di ascolto.

La scrittura è stata promossa come gesto di cura, creatività e memoria, permettendo così a soggetti appatenenti a epoche diverse di interagire e conoscersi a distanza, prima del "fatidico incontro" presso le strutture. Ogni alunno ha avuto la possibilità di "adottare" un anziano, con cui ha intrattenuto dialogi epistolari durante i mesi del progetto con cadenza mensile, prima della conclusione con la visita alle RSA nel mese di giugno.  

Nella circostanza, a far visita agli anziani della "San Giuseppe" sono giunti così gli studenti della elementare "Ferraris" appartenenti alla 4A B, accompagnati dalle maestre Elisa, Antonietta e Sara, che hanno trascorso una mattinata accanto ai loro "amici di penna". Una visita conclusa con una "colazione collettiva" e una trasmissione di affetto che solo i piccoli riescono a donare con purezza e istintività, regalando agli ospiti della RSA una giornata speciale, e da ricordare.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133