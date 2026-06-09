Antonio Guarene - Asti e il Palio in un tratto: la nuova mostra dell'artista al Museo del Palio

Un omaggio a uno degli artisti che più hanno saputo raccontare l'identità della città attraverso il disegno. Sarà inaugurata il 12 giugno al Museo del Palio di Asti, ospitato a Palazzo Mazzola in via Massaia 5, la mostra «Antonio Guarene - Asti e il Palio in un tratto», un percorso espositivo dedicato alla manifestazione simbolo della città attraverso le opere e il segno grafico dell'architetto, illustratore e artista astigiano, scomparso nel dicembre del 2022.

L'esposizione permetterà ai visitatori di riscoprire il legame profondo che Antonio Guarene ha avuto con Asti e con il suo Palio, una relazione che ha attraversato gran parte della sua vita professionale e personale. Non fu soltanto un artista capace di interpretare la corsa con il disegno, ma anche uno dei protagonisti della sua storia contemporanea. Il suo nome è infatti legato alla rinascita del Palio nel 1967 in piazza Campo del Palio e, poi nel 1988, al trasferimento in piazza Alfieri, di cui fu promotore e progettista. Per due volte, nel 2001 e nel 2018, è stato il Maestro del Palio.

L'esposizione resterà aperta fino al 14 maggio 2027. Sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30. Nei fine settimana l'accesso sarà possibile dalle 15 alle 18. Info: 0141 399359.