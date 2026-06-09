"Coloriamo la città", attraverso sedici tele un gruppo di giovani artisti racconta le bellezze di Moncalvo

Si è concluso con la realizzazione di un’opera collettiva dal forte valore artistico e simbolico il progetto “Coloriamo la città”, il laboratorio artistico promosso e interamente finanziato dal Comune di Moncalvo nell’ambito del percorso di rigenerazione culturale “Monferrando – PNRR M1C3, Intervento 2.1 Attrattività dei Borghi Storici”, attraverso l’iniziativa “Experentia Laboratorio Artistico”. L’opera è stata presentata al Teatro Civoco durante il tradizionale concerto della Festa della Repubblica.

Il laboratorio, curato dalla professoressa Erica Guidi e realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Moncalvo, ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria di primo grado in un percorso che ha saputo coniugare creatività, espressione personale, apprendimento artistico e valorizzazione del patrimonio locale.

Partendo da una fotografia raffigurante una veduta della città, i dodici partecipanti hanno lavorato alla realizzazione di sedici tele, reinterpretando in modo personale e creativo i diversi elementi dell’immagine originale. Alcuni ragazzi hanno contribuito alla realizzazione di più di una tela, dando vita a un’opera corale composta da pannelli autonomi ma perfettamente integrati tra loro, capaci di trasformare un panorama riconoscibile di Moncalvo in una narrazione collettiva fatta di colori, emozioni, sensibilità e stati d’animo. Il risultato finale è una visione nuova e originale della città, osservata attraverso gli occhi dei più giovani e restituita alla comunità come testimonianza del loro talento e della loro capacità di leggere il territorio con creatività e partecipazione.

L’opera sarà collocata al Palazzo Comunale di Moncalvo, dove cittadini e visitatori potranno ammirarla, rendendola parte integrante del patrimonio artistico e culturale della comunità. Il progetto lascia inoltre una concreta eredità al mondo della scuola. Grazie alle risorse ottenute attraverso il finanziamento del bando è stato infatti possibile allestire e arredare completamente uno spazio dedicato alle attività artistiche, con tavoli, sedute e arredi specifici, oltre a fornire materiali di consumo quali tele, carta, colori, pennelli e altri strumenti che resteranno a disposizione degli studenti per i futuri percorsi didattici e creativi.

L’amministrazione comunale ha ringraziato di persona i giovani artisti che hanno preso parte al laboratorio per l'entusiasmo e l'impegno profuso. Si tratta di Gaia Braghero, Emma Degiovanni, Alessia Dumitru, Elisabetta Guasco, Horianna Güeven, Sofia Marchi, Adele Moretti, Francesco Nicolosi, Cristiana Quercifoglio, Elisabetta Ribodetti, Anita Shein ed Ema Sinani. Ringraziamenti anche alla professoressa Erica Guidi e alla dirigente scolastica, la professoressa Silvia Montersino, insieme all’intero Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Moncalvo.

«Questo progetto rappresenta pienamente lo spirito con cui stiamo portando avanti il percorso di rigenerazione culturale della nostra città - commentano il sindaco Diego Musumeci e l’assessore Sara Zuccotto - Investire sui giovani significa investire sul futuro della comunità. Attraverso l’arte, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di osservare il proprio territorio con occhi nuovi, esprimere la propria personalità e contribuire concretamente alla vita culturale di Moncalvo. L’opera che sarà esposta in municipio è molto più di un lavoro artistico: è il simbolo di una comunità che cresce coinvolgendo le nuove generazioni e valorizzandone il talento».

Dall'amministrazione è arrivato l'auspicio che “Coloriamo la città” possa essere riproposto anche il prossimo anno e diventare un appuntamento stabile e atteso, «capace di coinvolgere sempre nuovi studenti e di continuare a colorare Moncalvo attraverso la creatività dei suoi giovani cittadini.»