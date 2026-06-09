L’ultima campanella attesa da oltre 23mila studenti

Ci siamo. Domani sarà il giorno più atteso per oltre 23mila studenti astigiani: la fine dell’anno scolastico 2025/2026.

Tra cogestioni nelle scuole superiori, lezioni con orario ridotto, spettacoli di fine anno o attività differenti dalle materie curriculari (all’istituto Artom sono previsti momenti di musica, teatro e l’intervento del vescovo Marco Prastaro), si attenderà lo squillo dell’ultima campanella che sancisce l’inizio delle lunghe vacanze estive. Dopodiché numerosi ragazzi delle superiori raggiungeranno il centro città, come spesso capita, per festeggiare tra gavettoni e caroselli in auto.

Ad attendere le vacanze, nello specifico, 7.361 alunni della primaria, 5.131 ragazzi delle medie e 7.708 studenti delle superiori, per un totale di 23.107 alunni (continueranno a frequentare fino al 30 giugno 2.907 bambini della scuola dell’infanzia).

GLI ESAMI

Non per tutti, però, le vacanze avranno subito inizio. Nella nostra provincia, infatti, 1.771 studenti sosterranno l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (terza media), mentre 1.347 ragazzi di quinta superiore saranno impegnati con l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (Maturità).

Nel primo caso i ragazzi affronteranno tre prove scritte - italiano, matematica e inglese (oppure inglese e una seconda lingua straniera) - oltre ad un colloquio su tutte le materie incentrato su una tesina che collega le varie discipline. Il calendario degli esami viene stabilito dalle singole scuole, con l’unico obbligo che tutte le operazioni terminino entro il 30 giugno. In alcuni casi i ragazzi torneranno a scuola per sostenere lo scritto di italiano già giovedì 11 giugno.

Nel secondo caso, invece, le prove seguono un calendario nazionale: giovedì 18 giugno avrà luogo la prima prova scritta di italiano, seguita venerdì 19 dalla seconda prova, specifica per ogni indirizzo di studio. Per fare un esempio, verterà su latino al liceo classico, matematica allo scientifico (anche per l'opzione scienze applicate e la sezione a indirizzo sportivo), economia aziendale all’istituto tecnico ad indirizzo Amministrazione, finanza e marketing (anche nelle articolazioni “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”).

Al termine delle correzioni delle prove da parte delle commissioni e della pubblicazione dei risultati, prenderanno il via gli orali.

IL CALENDARIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027

Intanto la Regione Piemonte ha approvato, nelle scorse settimane, il calendario scolastico 2026/2027. Le lezioni cominceranno lunedì 14 settembre per terminare giovedì 10 giugno (mercoledì 30 giugno per le scuole dell’infanzia), per un totale di 173 giorni di lezione nelle scuole in cui si frequenta da lunedì a venerdì e 206 in quelle frequentate dal lunedì al sabato. Definiti anche i periodi di sospensione dell’attività didattica, tra cui si segnala il ponte dell’Immacolata (lunedì 7 e martedì 8 dicembre) e un giorno in più di vacanza a Carnevale (mercoledì 10 febbraio).