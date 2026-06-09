«Lavorate seriamente con programmi che riguardano il commercio, poi potrete parlare»

Dopo le critiche mosse all'amministrazione comunale da Futuro Nazionale – Comitato Asti 109 in merito alla ricollocazione dell'area mercatale, riceviamo e pubblichiamo la replica della presidente di Fiva e commerciante del mercato di Asti, Raffaela Gigliodoro.

In riferimento al comunicato del Comitato Asti 109 di Futuro Nazionale, con il quale si evidenzia una forte contrarietà al nuovo mercato inaugurato in piazza Libertà e Piazza campo del Palio, si evidenziano i seguenti punti: l'unificazione delle tre piazze precedenti in un'unica soluzione in piazza del Palio non ha portato ai risultati previsti, pertanto occorreva un rinnovo logistico dell'ubicazione degli stalli; riportare alcuni banchi in piazza Libertà era necessario anche per ridare continuità tra mercato ambulante, commercio fisso e Mercato Coperto, tra l'altro oggetto di un progetto di riqualificazione; piazza Catena è attenzionata per risolvere i problemi e quesiti esposti dagli operatori.

Troviamo queste accuse puramente strumentalizzate ai fini della futura campagna politica per le nuove elezioni amministrative. Ma detto questo, il Comitato Asti 109, dov'era quando il commercio fisso e ambulante chiedeva i cambiamenti necessari per riassettare il commercio? Criticare è facile, "fare" richiede impegno e dedizione per i progetti futuri che ci vedono al fianco delle esigenze dei commercianti e della cittadinanza.

Come presidente provinciale Fiva rifiuto categoricamente queste critiche e allusioni. Voi chi siete? Chi rappresentate? Lavorate seriamente con programmi che riguardano il commercio poi vedremo dove arriverete e, magari, potrete poi parlare.

Per adesso viva l'assessore Loretta Bologna è la sua equipe!

Raffaela Gigliodoro, presidente Fiva Asti