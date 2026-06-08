Da una settimana si sono perse le tracce: «Aiutateci a trovare Cesarino»

È un appello, ma anche una corsa contro il tempo, quello lanciato dai proprietari di Cesare, detto "Cesarino", un cane maschio di razza Breton, di 15 anni, scomparso da un'abitazione a Montegrosso d'Asti.

La sparizione è avvenuta martedì scorso, 2 giugno, intorno alle 20.30. Cesarino è stato visto l'ultima volta nei pressi della rotonda di Vallumida, a Montegrosso.

I proprietari del cane, che vanta trascorsi in concorsi internazionali di bellezza in diversi Paesi d'Europa e non si era mai allontanato da casa, hanno lanciato un appello tramite i social per cercare aiuto nel ritrovarlo tenuto conto che è sordo. Al momento della scomparsa indossava un collare arancione.

Fino ad oggi sono risultate vane tutte le ricerche fatte nella zona di Montegrosso, dove Cesarino è molto conosciuto, ma se qualcuno l'avesse visto o fosse riuscito a metterlo in sicurezza, può chiamare il numero 346.9658968 (Attilio).