Ad Asti stanno arrivando le bollette per pagare la Tari, prima scadenza il 30 giugno

Dopo la discussione in Consiglio comunale sul “caro Tari” avvenuta in occasione dell’approvazione delle tariffe del 2026 - quando i consiglieri di opposizione hanno contestato, per l’ennesima volta, le politiche tariffarie sul costo della raccolta rifiuti e pulizia delle strade - adesso tocca agli astigiani mettere mano al portafogli per far fronte alle bollette. Il Comune di Asti fa sapere che è in corso, in questi giorni, la distribuzione degli avvisi di pagamento della Tari. L’importo da pagare è quello riportato nella prima pagina dell’avviso e tiene conto delle tariffe approvate in Consiglio comunale il 12 maggio scorso; delle eventuali riduzioni/agevolazioni; dei conguagli/recuperi di anni precedenti e dell’eventuale bonus sociale rifiuti, per l’anno 2025, ma solo per gli aventi diritto.

I comuni devono aggiungere nelle richieste di pagamento Tari le componenti perequative Ur1, Ur2 e Ur3 applicabili a tutte le utenze del servizio gestione rifiuti, istituite con deliberazioni Arera da riversare alla Cassa per Servizi Energetici e Ambientali. Si tratta di quote fisse nazionali addebitate per singola utenza destinate a coprire specifici costi di gestione dei rifiuti a livello collettivo.

Le scadenze di versamento del tributo prevedono di poter pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione entro il 30 giugno, oppure con le tradizionali tre rate così suddivise: 30 giugno, prima rata calcolata sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2025; 30 settembre, seconda rata calcolata sulla base delle tariffe sempre approvate per l'anno 2025; 2 dicembre, terza rata calcolata sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2026, a saldo della Tari dovuta per l'intero anno.

Per informazioni ed eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tributi del Comune al numero verde 800.643753 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; 0141/399762 nei seguenti giorni e orari: martedì dalle ore 15 alle ore 17, giovedì dalle ore 9 alle ore 11.

Maggiori informazioni sono disponibili anche sul sito https://www.comune.asti.it/servizi/tassa-sui-rifiuti-tari