Ristorazione scolastica 2026/27, dal 22 giugno è possibile presentare la domanda

Gli uffici comunali fanno sapere che da lunedì 22 giugno gli interessati potranno presentare domanda di iscrizione o rinnovo al servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/27. L’iscrizione è necessaria per tutti gli utenti che intendono usufruire del servizio, compresi coloro che risultano già iscritti nel precedente anno scolastico.

La mancata conferma dell’iscrizione da parte dell’intestatario equivale, rimarcano dal Comune di Asti, alla rinuncia del servizio di refezione. Per poter procedere all’iscrizione è necessario essere in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 27 luglio al fine di consentire il dovuto aggiornamento della banca dati e garantire un corretto avvio del servizio nei tempi previsti.

L'iscrizione va effettuata direttamente on line accedendo al portale internet gestito dalla ditta Vivenda SpA, concessionaria del servizio, all'indirizzo https://www6.itcloudweb.com/astiportalegen oppure attraverso l’applicazione ComunicApp (sul sito web della Città di Asti, alla pagina ‘Ristorazione scolastica’, sono disponibili le istruzioni per la procedura).

Nel caso non si disponga di un accesso internet, è anche possibile effettuare l'iscrizione recandosi, previo appuntamento, al Punto Informativo di via Del Lavoro 144, con orario 10-16, tutti i martedì e giovedì (fino al 16 luglio) o dopo il 24 agosto, da lunedì a venerdì. Per appuntamenti e info è possibile chiamare il numero 340.3625646 o scrivere una mail a iscrizionicomuneasti@vivendaspa.it.

Dal Comune ricordano che per avvalersi delle tariffe agevolate, al momento dell’iscrizione è necessario disporre dell'importo dell’attestazione Isee 2026.