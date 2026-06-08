Lo scherzo "folle" dell'acqua spruzzata, con fucili giocattolo, all'interno di un'auto in transito

Riceviamo e pubblichiamo

Scrivo per denunciare un episodio spiacevole e potenzialmente molto pericoloso accaduto qualche giorno fa ad Asti, in via Bocca, mentre viaggiavo in auto insieme alla mia famiglia.

Una macchina che procedeva in senso contrario ci è passata di fianco e, improvvisamente, dall'abitacolo alcuni ragazzi “armati" con fucili ad acqua hanno spruzzato un copioso getto dentro la mia vettura e sul parabrezza. Fortunatamente, nonostante la comprensibile sorpresa, stavo viaggiando nei limiti di velocità previsti e sono riuscito a mantenere il controllo del mezzo, evitando manovre azzardate o frenate improvvise che avrebbero potuto causare un tamponamento.

Ma il punto è un altro e la domanda sorge spontanea: se fosse successo a un automobilista più anziano? O a qualcuno che, spaventandosi per essere stato bagnato all'improvviso mentre si trova alla guida, avesse perso il controllo del veicolo? Io stesso porto gli occhiali e trovarsi la visuale compromessa in un istante, a causa dell'acqua e dello spavento, è un attimo. Non so se questa sia la nuova, deplorevole “moda" dell'estate 2026, ma pensare che un gruppetto di giovani giri in auto per sparare acqua dentro gli abitacoli delle altre macchine mi pare una stupidaggine senza senso.

Una follia che denota quanto, ormai, si tenda a scherzare con la sicurezza e la vita degli altri, come se ci si trovasse all'interno di un videogioco e non su una strada reale. Confido che questa segnalazione possa servire a sensibilizzare la cittadinanza e a invitare chi di dovere a vigilare, affinché simili “bravate" non si trasformino in tragedia.

Lettera firmata