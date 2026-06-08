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Dite la vostra

«Prima di creare nuovi mercati, si valorizzino quelli esistenti. Gli astigiani meritano risposte concrete, non propaganda»

Il Comitato Asti 109 di Futuro Nazionale esprime forte contrarietà rispetto al nuovo mercato inaugurato dall’amministrazione comunale

Redazione web

Redazione web

08 Giugno 2026 11:31:41

Il Comitato Asti 109 di Futuro Nazionale esprime forte contrarietà rispetto al nuovo mercato inaugurato dall’amministrazione comunale

Il Comitato Asti 109 di Futuro Nazionale esprime forte contrarietà rispetto al nuovo mercato inaugurato dall’amministrazione comunale [foto Ago]

Per la nostra rubrica "Dite la vostra" riceviamo e pubblichiamo

La Destra Sociale Astigiana, con il Comitato Futuro Nazionale Asti 109, esprime forte contrarietà rispetto al nuovo mercato inaugurato dall’Amministrazione comunale.

Riteniamo che questa iniziativa sia strumentale alla campagna elettorale e volta ad accontentare solo alcune associazioni amiche. Si dimenticano i produttori che ogni giorno operano in piazza Catena, il mercatino settimanale di piazza Statuto e i piccoli commercianti di piazza del Palio.

Ancora più grave è l’indifferenza verso il Mercato Coperto, che versa in uno stato pietoso e si sta svuotando, mentre l’Amministrazione volge lo sguardo altrove.

Prima di creare nuovi mercati, si valorizzino quelli esistenti. Gli astigiani meritano risposte concrete, non propaganda.

Ci auguriamo che l’Amministrazione riceva il benservito alle prossime elezioni.

Futuro Nazionale – Comitato Asti 109

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