Addio all'avvocata Mara Veronesi, specializzata in diritto di famiglia

La notizia è arrivata nella serata di ieri e ha scosso l'Ordine degli Avvocati di Asti ma non solo. Dopo mesi di battaglia contro un male inguaribile, è mancata l'avvocato Mara Veronesi, 57 anni, originaria di San Defendente di Frinco ma residente e con studio ad Asti da lungo tempo.

Mara Veronesi aveva seguito processi sia civili che penali ma l'ambito in cui più ha lavorato è stato quello del diritto di famiglia.

Una professionista che metteva in ogni caso che seguiva non solo la sua competenza ma anche una grande umanità. La sua dolcezza, la sua mitezza, la sua compostezza nel gestire i conflitti giudiziari delle famiglie che si rivolgevano a lei, l'approccio corretto e leale che ha sempre tenuto nei confronti di colleghi e magistrati, l'hanno fatta apprezzare e stimare a tutto tondo.

I viaggi erano la sua grande passione e ognuno di essi veniva da lei organizzato in ogni minimo particolare. Come ogni minimo particolare dei luoghi del mondo visitati venivano da lei ricordati e impressi nel cuore e nella mente.

Lascia i genitori, la sorella Monica e il compagno Luigi oltre alla collega di studio Simona Trimarco.

il rosario sarà recitato domani sera, martedì, alle 19 alla parrocchia del Don Bosco, la stessa in cui si celebrerà il funerale mercoledì mattina alle 9.