Oggi pomeriggio, martedì 9 giugno alle 15,30, nella Sala Tovo del Palazzo della Provincia, si terrà la presentazione dell’iniziativa promossa da Asl AT e da Un Libro per Daniela e Amici di Salvataggio ODV intitolata “Sentinelle sul territorio: corso per la

prevenzione del disagio giovanile e del rischio suicidiario”.

«L’obiettivo principale del percorso – spiegano i promotori – è quello di prevenire il rischio di suicidio durante l’adolescenza e l’età giovanile cogliendo, cioè, i segnali di fragilità e attivando una rete fra i servizi del territorio che possa essere di supporto alle famiglie»

Hanno collaborato a questa iniziativa, patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Asti, l’Associazione Italiana Donne Medico AIDM – sezione di Asti e l’Associazione GenitoriInsieme.

«L’idea di un corso sentinelle – commenta Luciano Cavallo, tra i fondatori dell’associazione “Un Libro per Daniela” – mi era balenata in testa già qualche anno fa, quando mi resi conto che non c’è nessuno a cui rivolgersi o da chiamare in caso di “necessità” e che anche i servizi di emergenza non sempre sono preparati per dare supporto e risposte adeguate».

In seguito, fu l’associazione di Savigliano La Voce di Elisa che organizzò un’iniziativa simile: «Andai subito a sentire – continua Luciano Cavallo – e, prendendo spunto da loro, abbiamo riproposto l’iniziativa sul territorio di Asti, con la consapevolezza che saper leggere e quindi riconoscere i segnali di disagio può davvero fare la differenza. Sarà anche una sorta di “educazione emotiva” – conclude Cavallo – per imparare ad essere più attenti verso il prossimo».

I programmi e i dettagli dei corsi, che si svolgeranno in autunno, verranno illustrati durante la conferenza che sarà anche occasione per raccogliere le iscrizioni, una prima edizione rivolta a genitori, insegnanti, educatori ed allenatori che operano con adolescenti e giovani e il cui coordinamento scientifico è curato dalla dottoressa Mara Barcella, medico psichiatra, direttore della struttura complessa di Psichiatria Asl AT e responsabile del Progetto Sentinelle mentre la parte organizzativa è a cura dell’Associazione Un Libro per Daniela e Amici di Salvataggio ODV.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza ma in particolare: a insegnanti, educatori, genitori, operatori e associazioni sportive e del terzo settore.

Un’occasione importante, dunque, per iniziare ad affrontare in maniera collettiva il tema del suicidio in età giovanile, l’epidemiologia del fenomeno e le sue principali caratteristiche.