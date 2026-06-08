Ambiente e sostenibilità: grande successo per il progetto didattico di Cbra, Asp e San Germano

Si è concluso con un bilancio positivo, grazie ad un alto livello di coinvolgimento e partecipazione, il progetto di educazione ambientale e sostenibilità promosso dal Consorzio di Bacino dei rifiuti dell’Astigiano (Cbra), in collaborazione con i gestori della raccolta rifiuti urbani, Asp e San Germano (Gruppo Iren). L’iniziativa, accolta con molto entusiasmo e impegno da parte di bambini, ragazzi, dirigenti e insegnanti, ha celebrato il suo momento conclusivo con la premiazione del gioco-concorso "GiocAmbiente Agenda 2030” che ha visto sfidarsi una trentina di classi del territorio sui temi della sostenibilità ambientale.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Monale, nella scuola della classe vincitrice. All'evento sono intervenuti il sindaco Sergio Magnetti, Valentina Appiano, vicepresidente di Asp, e Diego Bruno, direttore operation di San Germano.

I primi tre classificati hanno ricevuto un buono spendibile per materiale o attività didattiche: 1° classificato, Scuola Primaria di Monale, classe 3°A (buono da 350 euro); 2° classificato, Scuola Primaria di Villanova d'Asti, classe 4°B (buono da 250 euro); 3° Classificato, Scuola Primaria di Calosso, pluriclasse 1°-2°-3° (buono da 150 euro).

Il progetto formativo gratuito ha reso capillare la cultura della sostenibilità nell'Astigiano, registrando un alto numero di adesioni: 32 comuni coinvolti; 69 scuole partecipanti; 180 laboratori effettuati in presenza in altrettante classi; più di 3.400 alunni attivamente coinvolti. Mentre i percorsi dedicati alle scuole primarie e secondarie si sono conclusi, i laboratori rivolti alle scuole dell'infanzia proseguiranno per tutto il mese di giugno, beneficiando del calendario scolastico prolungato di questa fascia d'età.

Con questa iniziativa, Cbra, Asp e San Germano rinnovano il proprio fondamentale impegno a fianco delle istituzioni scolastiche e delle famiglie, con la convinzione che educare oggi i giovani a scelte quotidiane consapevoli sia l'unico modo per garantire, domani, la salvaguardia del nostro pianeta.