Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 6 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
06 Giugno 2026 21:25:13
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 6 giugno 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 13 punti “5”, ciascuno dei quali vince 16.377,62 euro. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 176.100.000 €.
Bari: 79 – 44 – 34 – 76 – 86
Cagliari: 16 – 76 – 87 – 84 – 37
Firenze: 70 – 35 – 43 – 72 – 4
Genova: 38 – 59 – 6 – 79 – 55
Milano: 40 – 68 – 61 – 88 – 83
Napoli: 37 – 61 – 90 – 22 – 14
Palermo: 31 – 45 – 90 – 44 – 26
Roma: 72 – 4 – 6 – 41 – 23
Torino: 65 – 62 – 34 – 6 – 86
Venezia: 34 – 64 – 59 – 49 – 71
Nazionale: 7 – 25 – 36 – 38 – 8
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 29 – 89 – 7 – 72 – 68 – 2
Numero Jolly: 57
Numero SuperStar: 38
Jackpot per la prossima estrazione: 176.100.000 euro
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 13 da € 16.377,62
Punti 4: 941 da € 230,63
Punti 3: 32.487 da € 20,09
Punti 2: 460.096 da € 5,00
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 7 da € 23.063,00
3 Stella: 136 da € 2.009,00
2 Stella: 2.257 da € 100,00
1 Stella: 14.729 da € 10,00
0 Stella: 30.496 da € 5,00
Numeri vincenti:
4 – 16 – 31 – 34 – 35 – 37 – 38 – 40 – 44 – 45 –
59 – 61 – 62 – 64 – 65 – 68 – 70 – 72 – 76 – 79
Numero Oro: 79
Doppio Oro: 79 – 44
6 – 14 – 22 – 23 – 26 – 41 – 43 – 49 – 55 – 83 –
84 – 86 – 87 – 88 – 90
45 – Rondine
41 – Buffone
35 – Uccello
11 – Topi
9 – Culla
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058