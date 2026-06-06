Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 6 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 6 giugno 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 13 punti “5”, ciascuno dei quali vince 16.377,62 euro. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 176.100.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di sabato 6 giugno 2026

Bari: 79 – 44 – 34 – 76 – 86

Cagliari: 16 – 76 – 87 – 84 – 37

Firenze: 70 – 35 – 43 – 72 – 4

Genova: 38 – 59 – 6 – 79 – 55

Milano: 40 – 68 – 61 – 88 – 83

Napoli: 37 – 61 – 90 – 22 – 14

Palermo: 31 – 45 – 90 – 44 – 26

Roma: 72 – 4 – 6 – 41 – 23

Torino: 65 – 62 – 34 – 6 – 86

Venezia: 34 – 64 – 59 – 49 – 71

Nazionale: 7 – 25 – 36 – 38 – 8

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di sabato 6 giugno 2026

Combinazione vincente: 29 – 89 – 7 – 72 – 68 – 2

Numero Jolly: 57

Numero SuperStar: 38

Jackpot per la prossima estrazione: 176.100.000 euro

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 13 da € 16.377,62

Punti 4: 941 da € 230,63

Punti 3: 32.487 da € 20,09

Punti 2: 460.096 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 7 da € 23.063,00

3 Stella: 136 da € 2.009,00

2 Stella: 2.257 da € 100,00

1 Stella: 14.729 da € 10,00

0 Stella: 30.496 da € 5,00

10eLotto serale – sabato 6 giugno 2026

Numeri vincenti:

4 – 16 – 31 – 34 – 35 – 37 – 38 – 40 – 44 – 45 –

59 – 61 – 62 – 64 – 65 – 68 – 70 – 72 – 76 – 79

Numero Oro: 79

Doppio Oro: 79 – 44

Numeri Extra

6 – 14 – 22 – 23 – 26 – 41 – 43 – 49 – 55 – 83 –

84 – 86 – 87 – 88 – 90

Simbolotto – Estrazione di sabato 6 giugno 2026

45 – Rondine

41 – Buffone

35 – Uccello

11 – Topi

9 – Culla

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.