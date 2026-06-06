I piccoli cronisti della scuola Baracca visitano La Nuova Provincia

È stata una mattinata speciale all'insegna dell'informazione quella vissuta da una piccola rappresentanza delle classi quarte e quinte della Scuola Baracca dell'Istituto comprensivo 1 di Asti che ha varcato la soglia della nostra redazione per un'esperienza didattica immersiva nel mondo del giornalismo. Accompagnati dai maestri Enrico Levo e Stefania Podda, i giovanissimi studenti sono stati accolti nel cuore pulsante del giornale, dove hanno potuto osservare dal vivo il lavoro quotidiano dei professionisti dell'informazione.

Durante la visita, i bambini hanno avuto l'opportunità di scoprire i segreti della scrittura giornalistica e di approfondire le differenze tra l'edizione cartacea e quella digitale, comprendendo come questi due mondi siano sempre più integrati pur mantenendo linguaggi propri. Questo incontro non è stato un evento isolato, bensì il coronamento di un percorso formativo già avviato tra i banchi di scuola con una precedente lezione insieme al giornalista Riccardo Santagati.

L'entusiasmo dei piccoli visitatori è stato evidente per tutta la durata della visita. A conclusione dell'esperienza, prima di fare ritorno a scuola, ogni alunno ha ricevuto in omaggio dei gadget come ricordo di queste ore trascorse tra le scrivanie della redazione.