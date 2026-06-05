Il Raduno dei gemelli raddoppia la festa

Il Raduno dei gemelli di San Martino Alfieri giunge all'ottava edizione quest'anno e sarà un appuntamento del tutto speciale. “Gemelli si nasce” è ora un'associazione e propone l'evento di festa con un doppio appuntamento per il fine settimana al campo sportivo del paese.

Decine le coppie di gemelli che ogni anno si ritrovano a San Martino Alfieri, piccolo paese dell'Astigiano che conta però uno straordinario numero di gemelli, dai più piccoli fino alle madrine della manifestazione, Elda e Maria Vittoria Saracco, classe 1939, ideatrici del Raduno dei gemelli che tanto successo continua a raccogliere. Si comincia sabato sera con una grande festa anni ‘90 in compagnia dei Game Boys e il loro live show a partire dalle 21,30. Musica anni ‘90, dunque, ma anche pizza, hamburger, patate, salsiccia, dolci, birra e cocktail: «Una serata aperta a tutti, perfetta per divertirsi, cantare e fare festa fino a tardi. E a sorpresa ci raggiungerà un artista di Sanremo Giovani», annunciano gli organizzatori.

Domenica, sempre al campo sportivo, una giornata dedicata ai gemelli, ma aperta a tutti. Ad accompagnare la manifestazione ci saranno animazione per grandi e piccoli, il trenino che percorrerà il paese per tutta la giornata, il pranzo, musica e intrattenimento; e alle 16,30 la sfilata dei gemelli. L'invito degli organizzatori è rivolto ai gemelli, ma anche a famiglie, amici o semplicemente curiosi di partecipare alla giornata di festa.