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Celebrazione

Due soci Anps di Asti insigniti in occasione dell'80° anniversario della Repubblica

Si tratta del vicepresidente Gian Paolo Mattana e del socio Piero Gaviano che sono stati premiati il 2 giugno durante le celebrazioni in piazza San Secondo

Redazione web

Redazione web

05 Giugno 2026 08:21:00

Rasero, Gaviano, Ventrice e Di Donato

Da sinistra il sindaco Rasero, Piero Gaviano, il prefetto Claudio Ventrice e il questore Marina Di Donato

Il 2 giugno, in occasione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica, l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato (Anps) di Asti ha visto il vicepresidente Gian Paolo Mattana e il socio effettivo in congedo Piero Gaviano ricevere, rispettivamente, le onorificenze di Ufficiale e di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

I diplomi sono stati consegnati dal Prefetto di Asti, Claudio Ventrice, accompagnato dai sindaci dei rispettivi Comuni, insieme al  Questore Marina Di Donato.

La premiazione di Gian Paolo Mattana

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Salvatore Faita che, da quasi quattro anni, guida la Sezione astigiana: «Gli importanti riconoscimenti conferiti attestano l'elevato livello raggiunto dal sodalizio astigiano e rappresentano un motivo di orgoglio per tutti i soci della Sezione».

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