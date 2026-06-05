Due soci Anps di Asti insigniti in occasione dell'80° anniversario della Repubblica

Celebrazione
05 Giugno 2026 08:21:00
Da sinistra il sindaco Rasero, Piero Gaviano, il prefetto Claudio Ventrice e il questore Marina Di Donato
Il 2 giugno, in occasione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica, l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato (Anps) di Asti ha visto il vicepresidente Gian Paolo Mattana e il socio effettivo in congedo Piero Gaviano ricevere, rispettivamente, le onorificenze di Ufficiale e di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
I diplomi sono stati consegnati dal Prefetto di Asti, Claudio Ventrice, accompagnato dai sindaci dei rispettivi Comuni, insieme al Questore Marina Di Donato.
La premiazione di Gian Paolo Mattana
Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Salvatore Faita che, da quasi quattro anni, guida la Sezione astigiana: «Gli importanti riconoscimenti conferiti attestano l'elevato livello raggiunto dal sodalizio astigiano e rappresentano un motivo di orgoglio per tutti i soci della Sezione».
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