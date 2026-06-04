Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 4 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 4 giugno 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 2 punti “5”, ciascuno da 111.841,75 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 174.100.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di giovedì 4 giugno 2026

Bari: 78 – 89 – 73 – 50 – 28

Cagliari: 2 – 59 – 30 – 60 – 9

Firenze: 62 – 56 – 28 – 72 – 23

Genova: 20 – 14 – 19 – 32 – 24

Milano: 25 – 30 – 78 – 72 – 40

Napoli: 33 – 69 – 25 – 17 – 26

Palermo: 63 – 24 – 82 – 1 – 8

Roma: 21 – 17 – 23 – 71 – 31

Torino: 2 – 76 – 71 – 58 – 72

Venezia: 58 – 48 – 51 – 78 – 67

Nazionale: 89 – 53 – 61 – 62 – 15

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di giovedì 4 giugno 2026

Combinazione vincente: 75 – 12 – 43 – 33 – 74 – 55

Numero Jolly: 70

Numero SuperStar: 59

Jackpot per la prossima estrazione: 174.100.000 euro

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 2 da € 111.841,75

Punti 4: 514 da € 443,19

Punti 3: 21.850 da € 31,38

Punti 2: 380.934 da € 5,59

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 2 da € 44.319,00

3 Stella: 92 da € 3.138,00

2 Stella: 1.740 da € 100,00

1 Stella: 11.818 da € 10,00

0 Stella: 27.405 da € 5,00

10eLotto serale – giovedì 4 giugno 2026

Numeri vincenti:

2 – 14 – 17 – 20 – 21 – 24 – 25 – 30 – 33 – 48 –

56 – 58 – 59 – 62 – 63 – 69 – 73 – 76 – 78 – 89

Numero Oro: 78

Doppio Oro: 78 – 89

Numeri Extra

1 – 8 – 9 – 19 – 23 – 26 – 28 – 32 – 40 – 50 –

51 – 60 – 71 – 72 – 82 – 89

Simbolotto – Estrazione di giovedì 4 giugno 2026

16 – Naso

40 – Quadro

11 – Topi

12 – Soldato

29 – Diamante

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.