Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 4 giugno 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
04 Giugno 2026 21:47:21
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 4 giugno 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 2 punti “5”, ciascuno da 111.841,75 euro. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 174.100.000 €.
Bari: 78 – 89 – 73 – 50 – 28
Cagliari: 2 – 59 – 30 – 60 – 9
Firenze: 62 – 56 – 28 – 72 – 23
Genova: 20 – 14 – 19 – 32 – 24
Milano: 25 – 30 – 78 – 72 – 40
Napoli: 33 – 69 – 25 – 17 – 26
Palermo: 63 – 24 – 82 – 1 – 8
Roma: 21 – 17 – 23 – 71 – 31
Torino: 2 – 76 – 71 – 58 – 72
Venezia: 58 – 48 – 51 – 78 – 67
Nazionale: 89 – 53 – 61 – 62 – 15
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 75 – 12 – 43 – 33 – 74 – 55
Numero Jolly: 70
Numero SuperStar: 59
Jackpot per la prossima estrazione: 174.100.000 euro
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 2 da € 111.841,75
Punti 4: 514 da € 443,19
Punti 3: 21.850 da € 31,38
Punti 2: 380.934 da € 5,59
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 2 da € 44.319,00
3 Stella: 92 da € 3.138,00
2 Stella: 1.740 da € 100,00
1 Stella: 11.818 da € 10,00
0 Stella: 27.405 da € 5,00
Numeri vincenti:
2 – 14 – 17 – 20 – 21 – 24 – 25 – 30 – 33 – 48 –
56 – 58 – 59 – 62 – 63 – 69 – 73 – 76 – 78 – 89
Numero Oro: 78
Doppio Oro: 78 – 89
1 – 8 – 9 – 19 – 23 – 26 – 28 – 32 – 40 – 50 –
51 – 60 – 71 – 72 – 82 – 89
16 – Naso
40 – Quadro
11 – Topi
12 – Soldato
29 – Diamante
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058