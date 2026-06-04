La riapertura del giardino dell'Alzheimer chiude le celebrazioni dei 150 anni della San Giuseppe

E’ stato un lungo anno fatto di totale rivitalizzazione della socialità degli ospiti della Casa di Soggiorno San Giuseppe di Castelnuovo Don Bosco. Un anno importante, il 150.esimo di fondazione che è arrivato in un momento di difficoltà economica della struttura il cui direttivo, guidato dal presidente Lorenzo Gianasso, intende superare per ripristinare anche i percorsi di cura e benessere più avanzati.

Come il giardino dell’Alzheimer, per la riapertura del quale si stanno raccogliendo fondi. Come quelli raccolti la scorsa settimana con lo spettacolo offerto dall’orchestra Sangmelè che si è esibita nel suo repertorio funk, indie, folck, rock e reggae. Organizzato in collaborazione con il Comune di Castelnuovo e la direzione didattica dell’istituto Andriano.

Il prossimo appuntamento è per domenica 14 giugno, quando i ragazzi della Leva del 2008 coinvolgeranno anche gli ospiti della Casa di Soggiorno nella festa per i loro 18 anni e saranno la “meglio gioventù” alla cerimonia di conclusione dell’anniversario della Fondazione del San Giuseppe con messa all’aperto, nel cortile della struttura, celebrata da Don Nunez, direttore del Colle Don Bosco. I neo 18enni riceveranno la bandiera italiana dai Lions e seguirà il concerto della banda musicale di Castelnuovo con la tanto attesa riapertura ufficiale del giardino dell’Alzheimer.

Saranno consegnati gli attestati di stima e ringraziamento per tutti coloro che hanno collaborato ai moltissimi eventi realizzati durante l’intero anno per l’anniversario della fondazione.

Il giorno seguente, in struttura, saggio di teatro “L’elemento effe” offerto dal laboratorio del teatro dei ragazzi della Compagnia Ciaparat. E poi ancora, sabato 20 giugno, musica e divertimento con la fisarmonica elettronica di Raffaele Lo buono. Il 29 giugno la Andriano Band, grande amica dei nonnini della casa di soggiorno, per festeggiare i compleanni del mese. I nonni del San Giuseppe riceveranno poi la visita dei ragazzi coinvolti nella finale del minivolley e delle attività proposte dall’estate ragazzi dell’oratorio.